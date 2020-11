Maske auf beim Einkauf auf dem Wochenmarkt

Auf dem Wochenmarkt in Sondershausen muss auch am Dienstag eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden – so wie Marktmeisterin Heidrun Schinköth-Heise. Die Allgemeinverfügung des Kyffhäuserkreises sieht die Maskenpflicht auf Wochenmärkten seit vergangenem Donnerstag vor. Die Stadt hat, um den notwendigen Abstände zwischen den Marktbesuchern zu gewährleisten, die Marktstände weiter voneinander entfernt platziert, zudem den Markt auf die Fußgängerzone ausgeweitet.