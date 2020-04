Schon am Mittwoch, 22. April, begann in Ebeleben die Verteilung der Schutzmasken.

Topfstedt. Die Gemeinde Topfstedt verteilt am Donnerstag und Freitag Masken in den Feuerwehrgerätehäusern der Ortsteile.

Masken werden in Topfstedt verkauft

In der Gemeinde werden Mund-Nasenschutz-Masken am Donnerstag, 23. April, von 16 bis 17.30 Uhr in den Feuerwehrgerätehäusern der Ortsteile Niedertopfstedt und Obertopfstedt ausgegeben sowie am Freitag, 24. April, von 10 bis 11 Uhr ebenfalls bei den Feuerwehren der Ortsteile Niedertopfstedt und Obertopfstedt. Pro Person werden vorerst 2 Masken zum Preis von je einem Euro pro Maske abgegeben. Die Ausgabe weiterer Masken erfolgt später, teilt die Gemeinde mit. Termine, Ort und Ausgabezeiten werden rechtzeitig bekanntgegeben.