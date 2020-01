Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Masterplan mit Idee für neuen Kalibergbau

Der Kali-Bergbau soll wieder reaktiviert, gleichzeitig alte Bergbaudenkmale touristisch genutzt werden. Solche Vorschläge sind im jetzt vorliegenden Entwurf eines Masterplan für die Kali-Region in Nordthüringen zusammengefasst. Das war von Heinz-Ulrich Thiele, dem Sprecher des Kyffhäuserkreises zu erfahren. Thiele selbst hatte an mehreren Kali-Zukunftsforen teilgenommen, in denen Projektideen gesammelt worden waren. So sei laut Thiele beispielsweise für Sondershausen vorgeschlagen, die Skate-Arena auszubauen, die Ausstattung des Bergbads zu verbessern, das Hasenholz-Östertal-Zentrum zu sanieren oder die Kiesgrube zu erschließen. In Roßleben könnten Schwimmbad und Sportplatz laut Masterplan saniert werden, Wiehe kann auf einen neuen Sprachcampus hoffen. Die meisten Maßnahmen seien regionsübergreifend, wie der Rückbau und die Umnutzung von leerstehenden Gebäuden, die Sicherung der ärztlichen Versorgung in der Region oder die touristische Nutzung der vorhandenen Industriekultur.