Gisela Stockamp, Marion Haas und Christina Andrae vom Verein "Seniorpartner in School" am Donnerstag in der Grundschule der TGS Oldisleben. Jeden Donnerstag von 8 bis 12 Uhr bieten Gisela Stockamp und Christina Andrae in der Grundschule als Mediatorinnen Sprechstunden an, die von den Schulkindern gern angenommen werden. Marion Haas, sonst im Team mit Martina Engelmann an der Kurstadt-Grundschule im Einsatz, übernimmt im Vertretungsfall.