Mediziner richten Fokus auf ein Tabuthema

Oberarzt Dr. Sebastian Schröder (links) und Chefarzt Stefan Meschkat vom KMG-Klinikum in Sondershausen beraten nächste Woche betroffene Frauen am Patiententelefon zum Thema Inkontinenz.

Sondershausen. KMG-Klinikum in Sondershausen beteiligt sich mit Patiententelefon an Aktionswoche zum Thema Inkontinenz.

Inkontinenz ist eine Volkskrankheit, dennoch leiden die Betroffenen häufig im Verborgenen. Aus Scham und Unwissenheit trauen sie sie nicht zum Arzt. So bleiben die Ursachen unbehandelt, die Symptome verschlimmern sich. Dabei gibt es effektive Möglichkeiten der Behandlung. Aufklären und Mut machen ist das Ziel der Welt-Kontinenz-Woche. Denn Wissen motiviert, sich bei Inkontinenzproblemen ärztlich behandeln zu lassen. Koordiniert werden die Aktionstage von der Deutschen Kontinenz-Gesellschaft.

Das KMG-Klinikum in Sondershausen beteiligt sich in der kommenden Woche mit einem Patiententelefon. Chefarzt Stefan Meschkat und Oberarzt Dr. Sebastian Schröder von der Abteilung für Beckenboden- und Inkontinenzbehandlung beantworten am 29. Juni sowie am 1. und 2. Juli telefonisch die Fragen von betroffenen Frauen. Sie gehören zum Sondershäuser Ärzteteam der Beratungsstelle Beckenboden.

Im Durchschnitt hat etwa jede vierte Frau im Laufe ihres Lebens Probleme mit Inkontinenz. Mit zunehmendem Alter nimmt die Wahrscheinlichkeit zwar zu. Doch auch Jüngere sind betroffen. Laut Kontinenz-Gesellschaft haben beispielsweise 20 Prozent aller Mütter nach der Geburt Schwierigkeiten, ihren Urin zu halten. Leider ist Inkontinenz immer noch ein Tabuthema. Die Dunkelzimmer ist daher sehr hoch.

Die Mediziner wissen aus Gesprächen, wie sehr eine unbehandelte Inkontinenz Körper und Seele belastet. Oberarzt Schröder führt ein Beispiel an: Eine betroffene 60-Jährige steht mitten im Leben. Sie ist berufstätig, möchte reisen, Sport treiben. Die Inkontinenz schränkt ihr tägliches Leben ein. Zur Arbeit geht sie mit großer Tasche, da sind Vorlagen und Wechselwäsche drin. Sie traut sich nicht mehr zu wandern oder intim zu werden. „Das alles beeinflusst die Frauen sehr. Aus den Einschränkungen erwächst der Leidensdruck“, betont er.

Inkontinenz an sich sei keine Krankheit, sondern ein Symptom, führt er aus. Durch eine umfangreiche Diagnostik lassen sich die Ursachen ergründen. Die können sehr unterschiedlich sein, beispielsweise eine Verschlussschwäche der Blase, eine hyperaktive Blase oder eine Blasensenkung.

Es gibt Werbung im Fernsehen, die ihn ungemein ärgert: „Da wird nicht erklärt, dass Inkontinenz gut behandelbar ist. Es wird nur gezeigt, wie man unbemerkt einpullern kann.“ Die Werbung suggeriere: Das muss so sein. Einlagen seien sicher ein gutes Mittel für Notlagen, aber keine Lösung auf Dauer. Für den Mediziner steht fest: „Im wahren Leben fühlen sich die Frauen damit nicht so wohl wie die taffen Models im TV-Spot.“

Eine frühzeitige Therapie erspart viel Leid. „Vieles könne man schon behandeln ohne Operation“, nimmt er Bedenken. Das Spektrum reicht von Medikamenten über Elektrostimulation und verschiedenste Pessare bis zum Beckenbodentraining.

Das Patiententelefon bietet Betroffenen die Möglichkeit, die Experten zu befragen. Das Angebot soll helfen, die Angstbarriere zu überwinden und den ersten Kontakt herzustellen.

Patiententelefon mit Chefarzt Stefan Meschkat und Oberarzt Sebastian Schröder vom KMG-Klinikum Sondershausen:29. Juni und 1. Juli ab 14 Uhr,2. Juli ab 12 Uhrunter Telefon: 03632/67 11 03