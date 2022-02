Mehr als 190 neue Coronafälle an zwei Tagen im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. Unverändert kommt es bei einigen Menschen zu schweren Verläufen: Sie müssen ins Krankenhaus.

Mit 193 neuen Coronafällen an beiden Tagen des Wochenendes, allein am Samstag waren es 104, stieg die Sieben-Tage-Inzidenz im Kyffhäuserkreis auf 850,1. Am Sonntag meldete das Gesundheitsamt einen weiteren Patienten, der mit schweren Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Dort werden jetzt zehn Erkrankte behandelt. Der Wert für die Hospitalisierungsinzidenz liegt mit 16,3 erneut über dem Grenzwert von 12. Im Kyffhäuserkreis gilt deshalb weiterhin Warnstufe 3.