In das Gebäude der ehemaligen Bibliotheksschule, heute Schulteil des SBZ, in Sondershausen wird kräftig investiert.

Kyffhäuserkreis. Kyffhäuserkreis investiert mit Hilfe von Bund und Land in das Berufsschulzentrum in Sondershausen.

Mehr als eine Million Euro für Berufsschule

Mehr als 1,1 Millionen Euro fließen in diesem Jahr noch in Gebäude und Ausstattung des Staatlichen Berufsschulzentrums (SBZ) des Kyffhäuserkreises. Das geht aus dem Entwurf für den Kreishaushalt 2020 hervor. 500.000 Euro sind allein für Investitionen in digitale Unterrichts-Technik geplant. Einen Großteil dieser Summe schießt der Bund aus Mitteln für den Digitalpakt zu. Das SBZ ist neben dem Scholl-Gymnasium in Sondershausen als Modellschule für das Programm ausgewählt worden. Mit 470.000 Euro schlagen die geplanten Bauarbeiten am Gebäude der ehemaligen Bibliothekarsschule in Sondershausen zu Buche.

Im Schulteil an der Schachtstraße in Sondershausen fließt Geld in eine moderne Lehrküche und neue Technik für die Holzwerkstatt. Mit Fördermitteln in Höhe von 99.130 Euro beteiligt sich der Freistaat Thüringen an den Gesamtkosten von etwa 170.000 Euro. Die Investition soll helfen, rund 100 Auszubildenden im Hauswirtschaftsbereich die Praxis näherzubringen. Für die Holzwerkstatt wird eine fünffach kombinierte Maschine angeschafft. Damit können angehende Fachpraktiker für Holzbearbeitung und Teilnehmer des berufsvorbereitenden Jahres verschiedene Technologien erlernen.