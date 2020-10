Mehr Beratungen im Pflegestützpunkt im Kyffhäuserkreis

Was ist zu tun, wenn man selbst oder ein geliebter Mensch pflegebedürftig wird? Wie lässt sich die Pflege organisieren? Wo findet man Hilfe? Der Pflegestützpunkt des Kyffhäuserkreises mit Sprechtagen in Sondershausen und Artern gibt Antworten. Seit 2014 existiert der Stützpunkt, den der Landkreis und die Kranken- und Pflegekassen gemeinsam tragen. Seit zwei Jahren wird er von Angela Görg geleitet.

„Der Informationsbedarf wächst“, sagt Görg und belegt es mit Zahlen. Gab es 2018 noch 388 Beratungen, so waren es 2019 über 500. Eine Zahl, der man sich in diesem Jahr bereits jetzt nähert. Die Leiterin spricht von etwa 450 Ratsuchenden bis Oktober. „Meistens sind es die Partner oder Kinder der Betroffenen, die sich an uns wenden.“ Denn neben der emotionalen Belastung türmen sich vor den Angehörigen organisatorische Fragen auf: Wer übernimmt die Pflege? Wie ist sie zu Hause möglich? Welche Leistungen und Zuschüsse gibt es? Wo muss man diese beantragen? Angela Görg und ihre Mitarbeiterin Antje Ziegelmann kennen die Anbieter ambulanter und stationärer Pflege vor Ort, ebenso die familienentlastenden und sozialen Dienste.

Die Beraterinnen zeigen Möglichkeiten auf und helfen, Anträge zu stellen und Leistungen zu koordinieren. Das alles kostenfrei und neutral. Auch die Vorsorge ist laut Görg ein Thema: „Häufig wird nach Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung gefragt.“

Beraten, das heißt auch zuhören. „Vielen Angehörigen tut es gut, einmal ihr Herz auszuschütten“, erzählt Görg. Sie weiß, wie wichtig die persönlichen Gespräche sind, ermöglicht sie daher auch in Zeiten von Corona mit einem strengen Hygienekonzept.

Im Sozialamt des Landratsamtes am Markt 8 in Sondershausen wurde gleich hinter dem Eingang ein Büroraum umfunktioniert und mit einer Infektionsschutzwand aus Plexiglas versehen.

Viele Informationen aus einer Hand

Für die Sprechzeiten dienstags und donnerstags können Ratsuchende vorab per Telefon einen Termin vereinbaren. Gleiches gilt für die Sprechzeiten von Antje Ziegelmann jeden Freitag in der Arterner Außenstelle des Landratsamtes, An der Promenade 10.

Angesichts der aktuellen Situation hat sich die Telefonberatung intensiviert. Während des Lockdowns war gar nichts anderes möglich. „Viele Angehörige suchten Rat, als von heute auf morgen die Tagespflegen schließen mussten. Die Besuchszeiten in den Pflegeheimen waren ebenso ein Thema“, blickt Görg zurück, die selbst viele Jahre als Pflegedienstleiterin gearbeitet hat. Ein neues Hilfsangebot kam in dieser Zeit hinzu: die Einkaufsdienste. Görg steht mit lokalen Initiativen und Selbsthilfegruppen in Verbindung, wirkt in verschiedenen Gremien und Beiräten wie dem Ehrenamts- und dem Familienbeirat mit. „Es geht um die Vernetzung der vielen einzelnen Angebote, die es bei uns gibt“, formuliert sie ihren Anspruch. Sie will alles kennen, um die Infos weitergeben zu können.

Einen Überblick über die Unterstützungsangebote gibt auch die Broschüre „Älter werden im Kyffhäuserkeis“.

Diese ist auf der Internetseite des Landkreises unter www.kyffhaeuser.de herunterzuladen. „Bei Bedarf schicken wir sie auch per Post zu“, bietet Görg an.

Telefonische Beratung unter der Nummer: 03632/741 650 montags und mittwochs 7 bis 15 Uhr, dienstags 7 bis 18 Uhr, donnerstags 7 bis 16 Uhr, freitags 7 bis 12 Uhr. Unter dieser Nummer ist auch die Terminabsprache für die Sprechzeiten möglich.