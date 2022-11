Mehr Busseübers Land!

Timo Götz will Dörfer nicht abhängen lassen.

Ob Menschen in kleinen und entlegenen Dörfern im Kyffhäuserkreis demnächst noch weiter abgehängt werden, haben die Mitglieder des Kreistages demnächst wieder einmal in der Hand. Sie müssen über einen neuen Nahverkehrsplan bis ins Jahr 2027 entscheiden. Damit legen sie fest, wo in den nächsten Jahren noch Busse fahren und ob und wie oft sie dabei halten.

Damit stellen sie aber auch die Weichen, über die der Zug für die Zukunft der ländlichen Region, wie sie der Kyffhäuserkreis nun einmal ist, fährt. Richtig kann nur sein, ihn so zu lenken, dass es für die Menschen auf dem Land künftig ein breiteres und vor allem flexibleres Angebot an öffentlichem Nahverkehr gibt. Von einem solchen profitiert beispielsweise bereits wieder eine Einrichtung wie das wirklich abgelegene Jugendwaldheim Rathsfeld im Kyffhäuser. Die jungen Menschen, die es aus ganz Thüringen anlockt, nutzen gern den Rufbus, um mal in die Region auszuschwärmen. Fällt so etwas wieder weg, kommen sicher bald weniger Leute her. Stattdessen steigen noch mehr in den letzten Bus, um damit für immer die Region zu verlassen.