Mehr Chancen im Beruf für Erwachsene aus Nordthüringen

Kyffhäuserkreis. Die Arbeitsagentur bietet Berufsberatung per Telefon für Menschen, die sich in Karrierefragen neu orientieren wollen.

Über weitere Karrierechancen und Aussichten auf einen neuen Job können sich Erwachsene jetzt auch telefonisch von Mitarbeitern der Arbeitsagentur beraten lassen. Am Donnerstag, dem 1. April, findet der nächste Telefonsprechtag statt. Während des Gespräches können erste Überlegungen beraten werden, in den meisten Fällen schließt sich ein ausführliches Telefonberatungsgespräch an.

Seit Jahresbeginn bieten die Arbeitsagenturen in Thüringen diese neue Dienstleistung: Berufsberatung für Erwachsene. Im Agenturbezirk Nordthüringen unterstützt Holger Brandner Beschäftigte und Wiedereinsteiger, die sich beruflich neu- oder umorientieren, die einen Berufsabschluss nachholen oder eine Weiterbildung anstreben möchten nun auch telefonisch. Er führt eine Entscheidungsberatung durch und gibt Orientierung, hilft dabei, die Vielzahl an Informationen zu strukturieren und den passenden Weg zu finden. Auch Fragen der Finanzierung werden besprochen.

Am 1. April von 9 bis 16 Uhr können Erwachsene, die sich beruflich orientieren oder Unterstützung bei Weiterbildungs- und Karrierefragen brauchen, die Berater anrufen: Telefon 0361 / 30 2 22 22.