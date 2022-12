Mehr Langzeitarbeitslose im Kyffhäuserkreis gemeldet

Kyffhäuserkreis. Die schwächelnde Konjunktur zeigt Folgen, auch auf dem Arbeitsmarkt.

Noch vor einem halben Jahr sank die Arbeitslosigkeit in Deutschland, verzeichnete die Arbeitsagentur Rückgänge im zweistelligen Bereich. Das aber ist vorbei „Jetzt blicken wir auf allmählich steigende Zahlen“, erklärte am Mittwoch Karsten Froböse, Chef der Arbeitsagentur in Nordthüringen. In deren aktueller Statistik sind für den Monat November 2875 arbeitslose Männer und Frauen im Kyffhäuserkreis verzeichnet, rund 120 mehr als im Vormonat. Verglichen mit dem Vorjahr registrierte der Landkreis im letzten Monat 471 Menschen mehr.

Die Arbeitslosenquote stieg somit von 7,6 Prozent im Oktober auf 8,0 Prozent im November an. Vor einem Jahr hatte die Quote noch bei 6,5 Prozent gelegen. Zum Vergleich: Das Eichsfeld hat aktuell eine Arbeitslosenquote von 3,7 Prozent, der Landkreis Nordhausen von 7,8 Prozent.

Karsten Froböse macht für den langfristig negativen Trend zwei Ursachen aus: „Zum einen nimmt die nachlassende Konjunktur Einfluss auf den Arbeitsmarkt. Zum anderen wirkt sich die humanitäre Entscheidung zur Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten weiter aus. Das betrifft in erster Linie das Jobcenter.“

Um 26 Prozent ist in deren Zuständigkeitsbereich die Zahl der Hilfeempfänger binnen Jahresfrist gestiegen, von 1620 auf 2042 Personen. Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Kyffhäuserkreis im November um 11 Stellen auf 434 gestiegen; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 65 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber meldeten im November 57 neue Arbeitsstellen.

Im Jahresverlauf ist aber ein leichter Rückgang zu spüren. Laut Arbeitsagentur wurden seit Januar 773 Stellen gemeldet, gegenüber dem Vorjahreszeitraum sind das 143 weniger.