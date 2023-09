Mehr Menschen im September in Arbeit

Kyffhäuserkreis. Mehr Menschen im Kyffhäuserkreis gehen einer Beschäftigung und trotzdem stieg die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

In allen vier Landkreisen Nordthüringens stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum im September die Zahl der Arbeitslosen. So auch im Kyffhäuserkreis. Die Agentur für Arbeit Thüringen Nord meldete im September für den Bereich genau 2974 arbeitslos gemeldete Männer und Frauen. Im Vergleich zum Vormonat konnte die Arbeitslosigkeit um vier Prozent gesenkt werden.

Allerdings liegt die Quote um 8,4 Prozent über dem Vorjahresniveau. Auch in den Landkreisen Eichsfeld, Nordhausen und Unstrut-Hainich stieg die Zahl der Arbeitslosen zum Vorjahreszeitraum deutlich an. Die Arbeitslosenquote im Kyffhäuserkreis beträgt 8,2 Prozent und lag damit 0,4 Prozentpunkte unter dem Wert für August 2023 und 0,6 Prozentpunkte höher als im noch September 2022. Die Quote arbeitsloser Jugendlicher konnte von August 2023 noch um 0,8 Prozentpunkte auf 8,7 Prozent gesenkt werden, liegt damit jedoch immer noch um 1,3 Prozentpunkte höher als im September 2022.

Mehr als zwei Drittel aller Arbeitslosen im Kyffhäuserkreis wurden durch das Jobcenter betreut, 28,7 Prozent durch die Agentur für Arbeit. In Nordthüringen wurden im September 463 Arbeitsstellen neu gemeldet. Insgesamt waren 2809 Stellen zu besetzen.