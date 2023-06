Mehr Musik bitte

Andrea Hellmann hofft weiter auf ein Fest der Klänge am 21. Juni in Sondershausen

Musik spielen, Musik hören – kostenlos und im öffentlichen Raum – der Anspruch an das Musikfestival Fête de la Musique ist nicht hoch. In Paris hat es seinen Ursprung. Musiziert wird seit den 1980er-Jahren nicht nur auf den Boulevards der französischen Hauptstadt, sondern auch auf vielen Straßen und Wegen Thüringens. In der Musikstadt gab es vergangenes Jahr einen ersten zarten Versuch, das Fest zu etablieren.

Sieben Musiker spielten zum Sommeranfang auf dem Marktplatz und ernteten Applaus. In diesem Jahr hoffen die Laienmusiker auf mehr – und zwar auf Mitstreiter. Am Mittwoch in einer Woche, dem 21. Juni, wird wieder der längste Tag des Jahres zelebriert auf Plätzen, Straßen, Parks. Für jeden Geschmack und jedes Alter könnte etwas dabei sein. Man könnte flanieren, mit Freunden dort verweilen, wo einem die Musik gefällt. Bei Sonnenschein, mitten im Sommer und unter freiem Himmel klingt ohnehin alles super.

Ein Fest also wie gemacht für eine Stadt mit einem traditionsreichen Orchester, Musikschulen, einer Landesmusikakademie, vielen Bands und Chören – so wie Sondershausen.