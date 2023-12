Mehrere Garagen stehen im Kyffhäuserkreis in Flammen

Thalebra. In Thalebra kam es am Montag zu einem Brand von drei Garagen. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

Am Montagmittag kam es zum Brand von drei Garagen in der Straße „Zum Flachsteich“ in Thalebra im Kyffhäuserkreis. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer wegen eines technischen Defektes in einer Werkstatt aus.

Das Feuer griff daraufhin auf zwei weitere Garagen über. Die Feuerwehr verhinderte das Übergreifen der Flammen auf ein nebenstehendes Wohnhaus.

Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro. Personen wurden nicht verletzt.

