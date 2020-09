Mehrere Interessenten für Bebraer Teiche in Sondershausen

Gleich mehrere vielversprechende Angebote für die Bebraer Teiche hat die Stadtverwaltung Sondershausen erhalten. Die Angebote würden gesichtet und anschließend mit dem Stadtrat diskutiert, kündigte Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) auf Nachfrage. Die Stadt hatte das Naturbad Bebraer Teiche zum Verkauf ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist lief am 31. August ab. Neben einer touristischen Entwicklung des Areals soll auch der öffentliche Badebetrieb erhalten bleiben. Zur Stadtratssitzung am Donnerstag, 3. September, 18 Uhr, im Carl-Schroeder-Saal, wird es weitere Angaben geben, kündigte Grimm an.