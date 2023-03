Das Feuer brach in einem Mehrfamilienhaus in Bad Frankenhausen aus.

Mehrfamilienhaus in Bad Frankenhausen brennt: 100.000 Euro Schaden

Bad Frankenhausen. Ein Mehrfamilienhaus geriet in Bad Frankenhausen in Brand. Die Anwohner sahen Rauch aus dem Dach aufsteigen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Ein Mehrfamilienhaus stand am Dienstag in Bad Frankenhausen in Flammen. Anwohner hatten einen Knall gehört und im Anschluss Rauch aus dem Dach aufsteigen sehen.

Laut Angaben der Polizei konnte die Feuerwehr die Flammen löschen. Niemand wurde verletzt. Die Schadenshöhe wird derzeit auf 100.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei geht derzeit von einer Brandstiftung aus. Die Ermittlungen laufen. Noch am Abend kam ein Fährtenhund zum Einsatz.

Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte sind Dienstagabend gegen 19.30 Uhr in die Esperstedter Straße in Bad Frankenhausen ausgerückt.

Zeugen hatten unmittelbar vor Brandausbruch einen Mann aus dem Haus laufen sehen.

Zeugen hatten unmittelbar vor Brandausbruch einen Mann aus dem Haus laufen sehen.

