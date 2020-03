Mehrzweckhalle in Keula wird für 900.000 Euro saniert

Fußballer, Kunstradfahrer, Volleyballer und natürlich Schulsport – die Turnhalle in Keula wird nicht nur im Winter, wenn an Sport im Freien nicht zu denken ist, rege genutzt. Ohne die Sporthalle könnte viele Vereine im Kreis kein Training mehr absolvieren. Keine Aktivitäten für Kinder anbieten. Der Verein Kulturland Hainleite seine Veranstaltungen durchführen. Die Halle müsse aber auch dringend saniert werden, um sie zu erhalten, sagt Bürgermeister Jörg Steinmetz (CDU). Vor allem die hohen Energiekosten machen der Gemeinde zu schaffen.

Seit der Übernahme der Schule vom Landkreis, die Grundschule in Keula ist Schulteil von Menteroda (Unstrut-Hainich-Kreis), bemüht sich die Gemeinde um Fördermittel. Scheiterte immer wieder an Auflagen, weil man zwar Besitzer einer Schule, aber nicht Schulträger sei, berichtet Steinmetz.

Mit der Zusage des Haushaltsausschusses des Bundestages am Mittwoch vergangener Woche könnte es nun klappen mit der Sanierung. 405.000 Euro erhält Helbedündorf aus dem kommunalen Investitionsprogramm des Bundes. Bereits 2018 hatte man sich beworben für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ und war nicht berücksichtigt worden.

Mit 45 Prozent der Investitionskosten falle die Förderung aber nicht so hoch aus wie für andere Kommunen. 90 Prozent der Kosten trägt der Bund für Kommunen, die in der Haushaltskonsolidierung stecken, ärgert sich Steinmetz. Wer gut gewirtschaftet habe, werde mitunter bestraft. 495.000 Euro muss die Kommune selbst stemmen „Das müssen wir erst einmal darstellen im Haushalt“, sagt Steinmetz.

Über drei Jahre streckt sich die Förderung. Sobald der Förderbescheid vorliegt, beginnen die genauen Planungen. Die Maßnahme sei zwar kein Millionenprojekt wie der Göldner, dennoch sei es für eine kleine Gemeinde wie Helbedündorf eine Herausforderung. Allein Vorgaben und Anforderungen des Fördermittelgebers zu erfüllen, sei anspruchsvoll, so Steinmetz.

Die Sanierung der Halle sei für die Gemeinde aber auch ein wichtiger Schritt für die Zukunft. Sinkende Geburtenzahlen in der Gemeinde könnten perspektivisch auch das Aus für die Grundschule in bedeuten. Das Schulgebäude will die Gemeinde aber weiter nutzen. So wie die Turnhalle bereits jetzt von Vereinen und Bürgern aus allen Ortsteilen Helbedündorfs genutzt wird, könnte auch das Schulgebäude einmal ein neuer sozialer Anlaufpunkt werden. Ein Haus für Vereine, Seniorentreff, eine Arztpraxis und Spielplatz für die Jüngsten, so beschreibt es die Gemeinde in ihrem Fördermittelantrag. Die Sporthalle, die einzige in der Gemeinde, passt da genau ins Konzept.

In den nächsten drei Jahren soll sie ökologisch saniert werden. Neben der Verwendung ökologischer Baustoffe soll die Wärmeversorgung künftig mittels Solarthermie und Thermobatterien, die die Wärme bei Überschuss speichert und bei Bedarf und zeitlicher Vorgabe entsprechend des Nutzerverhaltens wieder abgibt. Fassade und Dach sollen mit ökologisch und gesundheitlich unbedenklichen Baumaterialien gedämmt werden. Die Glasbausteine, die erheblich zum Wärmeverlust in der Halle beitragen, sollen ausgetauscht werden, ohne dass allzu viel Tageslicht in der Halle verloren geht. Innenräume und Sanitäranlagen werden ebenfalls erneuert.