Mein Nachbar, der Künstler: Offene Ateliers in Bad Frankenhausen und Friedrichsrode

Bad Frankenhausen. Ateliers sind Arbeits- und Rückzugsorte für Künstler. Demnächst aber können manche von ihnen besucht werden. So wie das von Angela-Katrin und Fred Böhme in Bad Frankenhausen.

Kunst zum Anfassen und Bestaunen wird es zum Tag der offenen Ateliers am Wochenende des 16. und 17. September geben. An der Aktion des Thüringer Künstlerverbands beteiligt sich unter anderem das Atelier Boehme Art aus Bad Frankenhausen. Angela-Katrin und Fred Böhme öffnen ihr Atelier in der Klosterstraße 19 an beiden Tagen jeweils zwischen 14 und 18 Uhr und präsentieren aktuelle Kunstwerke und einiges aus der Produktion der letzten Jahre.

Gerade in den vergangenen beiden Jahren ist die malerische Produktion von Fred Böhme deutlich experimenteller geworden. Neben neokubistisch anmutenden Kompositionen und eigenwilligen Stadt- und Landschaftsansichten präsentiert der Künstler dieses Mal äußerst unkonventionelle, an Art Brut wie auch an die Dot-Paintings der australischen Aborigines erinnernde Malereien, die von überbordender Fabulierlust zeugen. Daneben werden auch wieder Zeichnungen und preiswerte Druckgrafiken angeboten. Angela-Katrin Böhme zeigt wie schon in den Vorjahren Fotografien und Malereien. Ergänzt wird das Sortiment durch historische Druckgrafiken, die die beiden ebenfalls anbieten.

Daneben besteht die Möglichkeit, Kunstpostkarten von einigen der ausgestellten Werke oder einen Kalender für 2024 mit zwölf Reproduktionen von neueren Arbeiten Fred Böhmes zu erwerben.

Neben der Möglichkeit, die Arbeitsräume der Künstler in Augenschein zu nehmen oder sich mit Aspekten des künstlerischen Entstehungsprozesses vertraut zu machen, ist es vor allem die Möglichkeit, mit den Künstlern selbst ins Gespräch zu kommen, die immer wieder Besucher in die Ateliers lockt.

Auch das selbst ernannte Kulturnest Friedrichsrode beteiligt sich am 17. September am Ateliertag. Ab 13 Uhr öffnen elf Künstler im Ort ihre Höfe und Ateliers. Im Kunsthof und im Café Cobana gibt es Kaffee und Kuchen.