Meisterkurs mit renommierter Sopranistin in Sondershausen

Am Sonntag startete der Meisterkurs Gesang mit Kammersängerin Prof. Krassimira Stoyanova (Bildmitte in gelb) in der Thüringer Landesmusikakademie Sondershausen.

Sondershausen. Krassimira Stoyanova unterrichtet derzeit an der Landesmusikakademie beim Meisterkurs Gesang.

Am Sonntag hat der Meisterkurs Gesang mit Krassimira Stoyanova in der Thüringer Landesmusikakademie in Sondershausen begonnen. Darüber berichtet Anne-Kristin Schmidt von Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH. In diesem Kurs gibt die renommierte Sopranistin, der 2009 der Ehrentitel „Österreichische Kammersängerin“ in der Wiener Staatsoper verliehen wurde, ihr Wissen an neun junge Sängerinnen und einen Sänger weiter, die sich um eine Kurs-Teilnahme beworben hatten, heißt es.

Ausgewählte Beiträge sind im Sinfoniekonzert zu hören

Die Studierenden aus Deutschland und Österreich sind den Angaben zufolge italienischer, japanischer, rumänischer, deutscher und bulgarischer Herkunft und arbeiten in den nächsten Tagen intensiv am Repertoire, aus dem ausgewählte Beiträge im 3. Sinfoniekonzert des Loh-Orchesters Sondershausen zu Gehör gebracht werden.

Am Donnerstag treffen die Sänger laut Mitteilung erstmals auf die Musiker des Orchesters und proben unter der Leitung von Generalmusikdirektor Pavel Baleff, der zusammen mit Krassimira Stoyanova diesen Kurs initiiert hat. Pavel Baleff und Krassimira Stoyanova können laut Anne-Kristin Schmidt auf eine intensive künstlerische Zusammenarbeit zurückblicken. Sie gaben ihr zufolge unzählige Konzerte zusammen und brachten drei erfolgreiche CD-Produktionen auf den Markt.

Brigitte Roth, ehemals Ensemblemitglied am Theater, gibt den jungen Menschen zudem Yoga-Unterricht. Yoga helfe, das Atemvolumen zu vergrößern, Stress und Aufregung abzubauen und Körper und Geist auf das Singen vorzubereiten.

Am 23. November können Interessierte laut Mitteilung um 19 Uhr im Cafè der Landesmusikakademie Krassimira Stoyanova live im Gespräch mit Pavel Baleff und Intendant Daniel Klajner erleben. Die berühmte Opernsängerin gibt Einblicke in ihre Arbeit und erzählt über Stationen ihrer Karriere. Zudem werden kleine Kostproben zu hören sein, heißt es.