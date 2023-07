Memleben: Archäologie für kleine Entdecker

Memleben. Das Kloster Memleben bietet in den Somerferien eine Erlebnisgrabung für Kinder an.

Im Sommer bietet das Kloster Memleben jeden Montag, Mittwoch und Samstag öffentliche Führungen zu spannenden Themen an. Zudem gehen Nachwuchsarchäologen beim Ferienprogramm versteckte Ermittlungen auf einer Erlebnisgrabung an. Am Montag 24. Juli, um 11.30 Uhr, befasst sich die Sonderführung mit der Romanik und Gotik „Auf den Spuren mittelalterlicher Baukunst“. Am Dienstag, 25. Juli, können dann kleine Entdecker um 11.30 Uhr spielerisch die Grundlagen der Archäologie kennenlernen. Nach der erfolgreichen Grabung werden die spannenden Fundstücke eingehend untersucht. Anmeldung bis 14 Uhr am Vortag unter info@kloster-memleben.de oder unter Telefon: 034672/6 02 74.

Die Sonderführung am Mittwoch, 26. Juli, um 11.30 Uhr, widmet sich dem Thema „Klosteranlage im Wandel – die letzten 40 Jahre mit Roland Thrän“. Bis zu seinem Renteneintritt war Thrän in der Denkmalbehörde tätig – begleitete nicht nur beruflich, sondern auch ehrenamtlich als Vorstandsmitglied des Fördervereins die Entwicklung der Klosteranlage in Memleben. Wie er den Wandel vom Volkseigenen Gut zur modernen Museumsanlage erlebt hat, erfahren die Gäste bei der Tour.