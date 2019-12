Metallwegweiser führen zur Mutterblutbuche

Vom Possen aus ist die Mutterblutbuche im Hainleitewald bei Oberspier neuerdings kaum noch zu verfehlen. Moderne Blechschilder an metallenen Pfählen weisen Wanderern jetzt am Startpunkt und an jeder Kreuzung auf der etwa 6,5 Kilometer langen Route den Weg zum einzigartigen Naturdenkmal. Mehr als 4400 Euro haben der Kyffhäuserkreis und die Stadt Sondershausen gemeinsam ausgegeben, um Besucher mit einem besonders modernen System zum Ursprung aller rotlaubigen Buchen auf der ganzen Welt zu lotsen.

Mit der haltbaren Beschilderung sei der Mutterblutbuchenweg der erste touristische Wanderweg in der Region, vermutlich sogar in ganz Thüringen, der auf ganzer Länge nach den Vorgaben der Thüringer Wanderwegskonzeption 2025 gekennzeichnet worden sei, erklärt Eckhard Geyer, der sich in der Kreisverwaltung um die Pflege der Wander- und Radrouten durch den Kyffhäuserkreis kümmert. Erstmals sei man dabei davon abgewichen, im Wald nur Pfosten und Hinweistafeln aus Holz aufzustellen. Das brachte das Problem mit sich, dass die Wegmarken oft schon nach wenigen Jahren verwittert waren. Außerdem wurden die Schilder häufig von Vandalen zerstört. Die Wegzeichen aus Metall seien da deutlich widerstandsfähiger, ist Geyer überzeugt. Und der Verwitterung trotzen sie seiner Auffassung nach mindest die nächsten 20 Jahre.

Offiziell war der Weg zur Mutterblutbuche vor Jahren schon einmal ausgewiesen worden. Damals allerdings mit dem Startpunkt bei Oberspier. Jetzt beginnt der Weg am Possen, weil die Tourismusplaner von Stadt Sondershausen und Kyffhäuserkreis davon ausgehen, auf diese Weise deutlich mehr Ausflügler zur Mutterblutbuche zu locken.

Mit dem neuen Verlauf taucht der Mutterblutbuchenweg bislang in Wanderführern und Karten noch nicht auf. Das könne sich aber schon Anfang kommenden Jahres ändern, ist Geyer sicher. Zum einen aktualisiert der Tourismusverband Südharz/Kyffhäuser seine Routensammlung regelmäßig. Außerdem weiß Geyer von Plänen für einen neuen thüringenweiten Wanderführer. Dort will er den Weg eintragen lassen.