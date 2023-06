Mexikanisches Duo im Sondershäuser Marstall

Sondershausen. Am 25. August gastiert das Duo Tlakuikatl im Sondershäuser Schloss.

Am 25. August präsentiert die Landesmusikakademie Sondershausen das Duo Tlakuikatl, das laut Pressemitteilung die perfekte Balance zwischen traditioneller lateinamerikanischer Musik und klassischer Konzertmusik bildet. Das mexikanische Duo präsentiert den Angaben zufolge die Vision lateinamerikanischer Komponisten des 20. Jahrhunderts, einschließlich der aktuellen Arbeiten von renommierten Musikern, und besteht aus der Pianistin Gloria Pérez Athié und dem Klarinettisten Iván Fuentes. Beide habe laut Mitteilung an der Musikhochschule „Escuela Superior de Música INBA“ in Mexico-Stadt studiert.

Karten für das Konzert, das um 18 Uhr im Marstall beginnt, gibt es in der Stadtinformation Sondershausen, Telefon: 03632/62 28 22.