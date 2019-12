Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Michael Hirte spielt im Klubhaus

Endlich ist es wieder so weit: Der Mann mit der Mundharmonika besucht die Musikstadt Sondershausen. Am 28. Dezember lädt das Klubhaus Stock’sen zum Konzert mit Michael Hirte ein. Bekannt wurde Michael Hirte über Nacht mit seiner Musik und der Erfolgsgeschichte eines einfachen Mannes.

Der unscheinbar anmutende Michael Hirte betrat die Bühne beim Supertalent 2008 und setzte sich mit einer einfachen Mundharmonika gegen Jongleure, Akrobaten und Rockmusiker durch. Sein Debütalbum „Der Mann mit der Mundharmonika“ steigt im Dezember 2008 auf Platz 1 in die deutschen Albumcharts ein. Weitere Alben folgen. Ein echter Self-Made-Man, der gerade so viele Menschen Kraft und Trost spendet, weil er selbst unterschiedlichste Schicksalsschläge hinnehmen musste.

Das Phänomen Hirte sorgte in diesen magischen Vorweihnachtstagen des Jahres 2008 dafür, dass ganz Deutschland, und sei es nur für einen Moment, an ein Wunder glaubte. Solidarisch klingt es deshalb bis heute aus seinen Fanreihen: Michael ist einer von uns. Ob er auf seinen aktuellen Tournee-Songs seine musikalischen Vorbilder, wie My Way von Frank Sinatra oder sein Lieblingslied Ave Maria spielt, ob Kinderlieder wie Der Mond ist aufgegangen oder Schlager wie Tränen lügen nicht – Michael Hirte weiß sein Publikum zu elektrisieren und im wahrsten Sinne des Wortes zu verzaubern. Musikalisch unterstützt wird er bei seinem Konzert in Sondershausen wieder von seiner Band, der Mario Frank Band.

Karten online unter www.stocksen-ticket.de, in der Touristinformation Sondershausen, Telefon 03632/78 81 11, und im Ticketshop Hoff im Sondershäuser Kaufland.