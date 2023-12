Michael Hirte spielt im Klubhaus Stocksen

Sondershausen Der Mann mit der Mundharmonika gibt im Rahmen seiner Tournee ein Konzert in Sondershausen.

Michael Hirte, bekannt als der Mann mit der Mundharmonika, kommt im Rahmen seiner Tournee nach Sondershausen. Wie es in der Mitteilung heißt, gibt er am Mittwoch, 27. Dezember, 20 Uhr, ein Konzert in den neu hergerichteten Räumlichkeiten des Klubhauses Stocksen. „Ohne viel technisches Tamtam, dafür mit viel Emotion und noch viel mehr Leidenschaft“ werde Hirte seine Besucher empfangen, heißt es vom Veranstalter. Karten für das Konzert gibt es in der Tourist-Information am Markt in Sondershausen, telefonisch unter 03632/ 622 822 und unter www.stocksenticket.de.