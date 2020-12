Millionenausgaben dämmen Corona kaum ein

Kyffhäuserkreis. Die Grundschule Westerengel ist wegen mehrerer Infektionen geschlossen. Erstmals gibt es Fälle auch in der Kreisverwaltung.

Mehr als 1,9 Millionen der insgesamt 2,1 Millionen Euro Corona-Unterstützung vom Land wurden im Kyffhäuserkreis bereits ausgegeben, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Trotzdem ebbt die Infektionswelle kaum ab. Mit 24 weiteren Corona-Fällen schrammt der Kyffhäuserkreis am Mittwoch nur wenige Zehntel unter der Inzidenzschwelle von 200 Neuinfizierten bezogen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen hindurch, wie von Heinz-Ulrich Thiele, Sprecher der Kreisverwaltung zu erfahren war. Deshalb sei bereits eine neue Allgemeinverfügung vorbereitet worden, über die am heutigen Donnerstag der Krisenstab des Landkreises entscheiden soll.