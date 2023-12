Millioneninvestitionen auf den Weg gebracht

Bad Frankenhausen Bad Frankenhausen: Stadtrat beschließt einstimmig Doppelhaushalt 2024/25 mit großen Vorhaben, aber auch erheblicher Neuverschuldung

Die Stadt Bad Frankenhausen hat einen beschlossenen Haushalt. Auf ihrer Sitzung am Dienstagabend in Bad Frankenhausen stimmte der Stadtrat einstimmig für Doppelhaushalt 2024/2025, der in den kommenden Jahren Millioneninvestitionen, aber auch eine erhebliche Neuverschuldung vorsieht. Auch der Finanzplan bis 2027 wurde gebilligt.

Dieses Ergebnis mache ihn „sehr stolz“, teilte Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) noch am Dienstagabend in einer Pressemitteilung mit. „Dass die Stadträte einstimmig den Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025 sowie wegweisende Investitionen bis zum Jahr 2027 einstimmig beschlossen haben, zeigt, dass der Stadtrat geschlossen hinter den Vorhaben steht. Damit ist der Weg für entscheidende Investitionen in unserer Kurstadt frei“, erklärte das Stadtoberhaupt.

Investitionen von 32 Millionen Euro geplant

Der Verwaltungshaushalt der Stadt umfasst pro Haushaltsjahr Ein- und Ausgaben in Höhe von rund 19 Millionen Euro. Im Vermögenshaushalt stehen in den kommenden zwei Haushaltsjahren Investitionen in Höhe von 32 Millionen Euro an. Laut Strejc hat der Stadtrat damit „ein noch nie dagewesenes Investitionsprogramm beschlossen, welches die Kurstadt nachhaltig positiv verändern wird“. Bad Frankenhausen werde sich damit weiter „zu einer attraktiven Wohnstadt entwickeln“.

Größere Investitionsmaßnahmen sind die touristische Erschließung des Schiefen Turms sowie der fünfte Bauabschnitt Kyffhäuser-Therme mit dem Neubau einer Schwimmhalle für den Schulsportunterricht. Er sei, erklärte Strejc am Mittwoch auf Nachfrage unter Verweis auf die schwierige Haushaltslage des Bundes, immer noch optimistisch, dass die Fördergelder fließen. Darüber sollen in der Stadt und den Ortsteilen zahlreiche weitere kleinere und größere Maßnahmen, insgesamt über 70 Investitionsvorhaben, umgesetzt werden.

Zur Abdeckung der Eigenmittel für den Umbau der Kyffhäuser-Therme sowie den geplanten Schwimmhallenneubau muss sich die Stadt allerdings in Höhe von sieben Millionen Euro neu verschulden. „Ja, wir werden eine hohe Summe kreditfinanzieren. Aber der einstimmige Beschluss zum Haushalt macht deutlich, dass wir geschlossen davon überzeugt sind, dass sich die neuen Schulden schon ab dem Jahr 2027 als rentierlich auswirken werden. Denn durch die Investitionen an der Therme und mit der touristischen Erschließung des Schiefen Turms wird die Kur & Tourismus GmbH künftig keinen kommunalen Zuschuss mehr benötigen, was den Stadthaushalt Jahr für Jahr deutlich entlasten wird“, so Strejc in seiner Mitteilung.

Im Verwaltungshaushalt sind in beiden Haushaltsjahren auch zahlreiche freiwilligen Leistungen enthalten, darunter umfangreiche Unterstützung für die ortsansässigen Vereine. „Mit ihrem ausgeglichenen Verwaltungshaushalt kann die Kommune sich diese Ausgaben erlauben“, so der Bürgermeister. Zudem sieht die Kurstadt ab 2024 die jährliche Ausgabe von 25.000 Euro für ein Stipendium-Programm für angehende Ärzte vor. Für das Gedenkjahr „500 Jahre Bauernschlacht“ 2025 wurden außerdem 1,43 Millionen Euro im Doppelhaushalt eingestellt.





Über die kommunalen Investitionen hinaus werden bis zum Jahr 2025 in der Stadt zugleich rund 35 Millionen Euro Privatinvestitionen umgesetzt, darunter das neue Ferienresort „Salzgut“ sowie der Hotel-Neubau an der Therme.