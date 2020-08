Kyffhäuser. Bei ihrem ersten Aufenthalt in der Kyffhäuserregion dürfen sich Möckels aus Zwickau gleich über eine besondere Überraschung freuen

Millionster Besucher am Kyffhäuser kommt aus Sachsen

Eine Million Gäste haben Burg und Kaiserdenkmal auf dem Kyffhäuser seit 1. April 2014 besucht. Die Marke wurde am Mittwochnachmittag überschritten, als Familie Möckel aus dem sächsischen Zwickau ihre Eintrittskarten löste. Gleich danach erlebten die beiden Rentner mit ihren Enkeln eine tolle Überraschung, als ihnen ein ganz besonderer Empfang beschert wurde. Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) und Jens Lüdecke, der Geschäftsführer der Kur- und Tourismusgesellschaft begrüßten die Familie mit dem einmillionsten Besucher in ihrer Mitte. Gezählt wurde ab dem Tag, als die Gesellschaft die Anlagen am Kyffhäuser vor sechs Jahren und knapp fünf Monaten als Betreiber übernahm. Burgherr Heiko Kolbe weiß, dass insgesamt schon mehr als 30 Millionen Gäste das Kyffhäuserdenkmal besucht haben.