Mini-Welten lösen besondere Weihnachtserinnerung bei 89-jähriger Donndorferin aus

Donndorf 1934 erblickt Elisabeth Schweichler das Licht der Welt. Besonders intensiv erinnert sie sich an die 40er Jahre, als viele Fremde ohne viel Hab und Gut ins Dorf kommen, für die mit Nächstenliebe gesorgt wurde.

Daumengroße Sessel, Zeigefinger lange Kinderbettchen und Zimmerschränke, so lang wie ein Mittelfinger: Diese Details gehören für Elisabeth Schweichler zu einer heilen Welt, auf die die Seniorin tagein, tagaus einen Blick werfen kann. Die Rede ist von Puppenstuben, die fast so alt sind wie die 89-jährige Kloster Donndorferin selbst. Einst waren es Geschenke, die an den Weihnachtstagen im Nachkriegsdeutschland ein Funkeln in ihre Augen trieb. Über all die Jahrzehnte bewahrte sie die Geschenke von einst auf. Ihre Begeisterung dafür ist Schweichler noch heute anzumerken. „Die Puppenstuben erinnern mich an meine glückliche Kindheit“, erzählte sie. Aber auch daran, dass solche Geschenke damals, nach 1945, alles andere als eine Selbstverständlichkeit auf dem Gabentisch waren.

Blick in eine von Schweichlers Puppenstuben, welche die Seniorin an eine glückliche Kindheit zurückerinnern, aber auch an Kinder, die in den 40er Jahren als Geflüchtete ins Dorf kamen und gar kein Spielzeug hatten. Foto: Susann Salzmann / Funke Medien Thüringen

Zwei ihrer Puppenstuben aus den 40er Jahren und drei Puppen befinden sich derzeit im Frankenhäuser Regionalmuseum. Dort zählen Schweichlers Erinnerungsstücke zu den Exponaten der Ausstellung „So viel Heimlichkeit“ und sollen Besucher einen Blick in die Geschenke früherer Zeiten geben. Trotz Schweichlers biblischem Alter - ihr Gedächtnis funktioniert wie ein Uhrwerk. An die Zeit nach Ende des Zweiten Weltkrieges erinnert sie sich noch so, als wäre das Geschilderte erst gestern passiert. Die übergangsweise geschlossene Schule in Kleinroda, nicht einmal zwei Kilometer entfernt vom Kloster, wurde in der Nachkriegszeit wieder geöffnet.

In den Nachkriegszeiten konnten Puppenstubenmöbel nicht einfach irgendwo gekauft werden. Oft wurden Erwachsene selbst kreativ, um ihren Kindern eine unvergessliche Bescherung zu schenken. Foto: Susann Salzmann / Funke Medien Thüringen

Von Haus zu Haus gegangen, um Spielzeug für andere zu organisieren

50 oder gar 60 Kinder in einer Klasse waren keine Seltenheit. In der Region ließen sich Fremde nieder, Geflüchtete, die aus Schlesien kamen. „Es waren viele, die nichts hatten und es gab auch nichts zu kaufen“, dachte sie zurück. Die erste Weihnachtsfeier in der Kleinrodaer Schule nach deren Schließung um 1946 bleibt unvergessen. Man bastelte und ging von Haus zu Haus, um dort um Spielzeug, Stifte, Schulmaterialien für diejenigen zu bitten, die nichts davon hatten. „Und die Leute gaben einiges. Manchmal kam es zu Tauschgeschäften. So wurden Kartoffeln gegen Puppen mit Schlafaugen getauscht“, erinnerte sich Schweichler an die Hilfsbereitschaft der Leute. Puppen mit Schlafaugen gehörten damals zur Extraklasse. Die Mädchenherzen schlugen für die Miniatur-Menschen und Mini-Wohneinrichtungen; während bei den Jungen Spielzeug-Trecker die Augen aufblitzen ließen.

Traditions-Gans gehört zum Festessen dazu

Ihre Eltern, Landwirte, achteten an den Festtagen auf Tradition. „Das ganze Jahr wohnten wir in der kleinen Küche, aber zu Weihnachten oder ganz besonderen Anlässen wurde in der „guten Stube“ gefeiert, wie sie sagte. Im Rest des Jahres blieb der Raum unbenutzt und unbeheizt. Das heißt, nicht ganz: Als 1946 eine Puppenstube mit selbstgezimmerten Mini-Möbeln, hergestellt von der Verwandtschaft, auf dem Gabentisch lag, verriet ihr die Mutter ein Geheimnis: „Die Puppenstube stand schon ein halbes Jahr auf dem Stubenschrank und ich hab es nie gesehen“, lachte sie. Eine Erinnerung, die sie auch heute noch zu Tränen rührt.

Das Fest verbringt Elisabeth Schweichler bei Verwandten in Roßleben. Foto: Susann Salzmann / Funke Medien Thüringen

In weniger als vier Tagen feiert Elisabeth Schweichler ihr 89. Weihnachtsfest. Im Kreis ihrer Familie, der über all die Jahre auf zwei Söhne und eine Tochter sowie drei Enkel angewachsen ist. „Die Urenkel kommen noch“, war die Hobbydichterin zuversichtlich. Am Festtag kommt der traditionelle Gänsebraten auf den Tisch. So, wie ihn schon ihre Mutter am Heiligen Abend zubereitete.