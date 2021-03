Rindenmulch-Diebe mit sonderbarer Ausrede - Unter Drogen Unfall verursacht

Die Meldungen der Polizei für den Kyffhäuser-Kreis.

Mit Bollerwagen Rindenmulch gestohlen

In der Nacht zum Montag ist einem 33-jährigen Sondershäuser der Transport seiner Beute zum Verhängnis geworden. Polizisten bemerkten kurz nach zwei Uhr zwei Personen mit je einem Bollerwagen im Bereich des Krankenhauses. Einen der beiden Männer konnte sie kontrollieren. Auf dem Bollerwagen waren vier Säcke Rindenmulch gelagert. Er äußerte, dass er die Säcke gerade von einem Baumarkt in der Frankenhäuser Straße geholt hat. Da zu dieser Uhrzeit normalerweise kein Baumarkt offen hat, war schnell die Sachlage klar. In seinem Garten fanden die Polizisten den zweiten Bollerwagen, leider ohne den unbekannten Komplizen, mit weiteren vier Säcken Rindenmulch. Sie stellten die Säcke sicher und nahmen die Anzeige wegen Diebstahls auf.

Unter Drogen Unfall verursacht

Ein 20-jähriger war am Sonntag gegen 17 Uhr an der Kreuzung Sangerhäuser Straße und Karl-Hühnerbein-Straße in Artern an einem Unfall beteiligt. Er fuhr mit einem Audi A4 auf der Karl-Hühnerbein-Straße und anschließend kollidierte er an der Kreuzung mit dem Seat des vorfahrtsberechtigten 20-jährigen Unfallbeteiligten. Zum Glück wurde niemand verletzt. Bei der Unfallaufnahme kam bei einem freiwilligen Drogentest heraus, dass der Audifahrer unter Einfluss von Drogen stand. Es folgte die Blutentnahme im Krankenhaus und die Sicherstellung seines Führerscheins.

Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf der B4

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen