Mit dem „Arbeitspferd“ in die Luft gegangen

„Es war wunderschön, ich habe sogar mein Elternhaus gesehen“, sagt Klaus Zeymer. Er ist gerade von einem Rundflug über Udersleben zurückgekehrt und von den Eindrücken überwältigt. Etwas Neues sind Rundflüge für den Greußener, der aus Udersleben stammt, eigentlich nicht. Seit der Wende habe er schon viele Flugplatzfeste im Heimatort besucht und die Angebote des ausrichtenden Aeroclubs „Hans Grade“ genutzt. Aus einem Segelflugzeug, das mittels Seilwinde in die Luft katapultiert wurde – ein sogenannter Windenstart – die Aussicht zu genießen, war allerdings eine Premiere für ihn.

Die Möglichkeit, mit einem Segelflugzeug oder Motorsegler zu einem Rundflug abzuheben, gab es am vergangenen Wochenende beim „Abfliegen“, dem traditionellen Saisonabschluss des Aeroclubs. „Ab Mittag konnten wir endlich fliegen“, sagte Marion Haas vom Verein am Samstagnachmittag. Vorher sei es zu neblig und dadurch die Sicht zu schlecht gewesen. Im Einsatz war am Wochenende auch die vereinseigene „Wilga“, eine einmotorige polnische Schleppmaschine. „Das ist ein richtiges Arbeitspferd“, erzählt Marion Haas schmunzelnd. So seien damit Rundflüge möglich, es werde als Schleppflugzeug genutzt und man könne auch Fallschirmspringer absetzen.

Die zweitägige Veranstaltung wertet der Aeroclub als Erfolg. „Es war sehr schön“, so das Fazit von Marion Haas. Nicht nur Vereinsmitglieder hätten das „Abfliegen“ genutzt, um zum Saisonende noch einmal abzuheben. Auch vielen Besuchern habe man im Rahmen sogenannter Einführungsflüge die Fliegerei etwas näher bringen können. Letzteres betraf sowohl Gäste, die hier einen Fluggutschein einlösten, als auch Kurzentschlossene, die ganz spontan in eines der Flugzeuge stiegen.

Am Samstag, dem 10. Oktober, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr stellt der Aeroclub den Flugplatz allen Interessierten zur Verfügung, um Drachen steigen lassen zu können, unterbreitet Haas ein Angebot. In dieser Zeit gäbe es dann keinen Flugbetrieb.