Mit dem Trecker zum Protest nach Berlin

Landwirte aus ganz Deutschland laufen derzeit Sturm gegen die Kürzungspläne der Ampel-Regierung für die Landwirtschaft. An der Großdemonstration am Montag in Berlin nahmen auch Vertreter aus dem Kyffhäuserkreis teil. Aufgerufen hatte der Bauernverband.

Kyffhäuserkreis Auch Landwirte aus dem Kyffhäuserkreis beteiligten sich am Montag in Berlin an der Protestaktion gegen die Sparpläne der Bundesregierung.

Landwirte aus ganz Deutschland haben am Montag in Berlin gegen die Sparpläne der Bundesregierung protestiert. Viele kamen mit ihren Traktoren in die Hauptstadt gefahren. Auch aus Nordthüringen schlossen sich Landwirte der Kundgebung an. Bereits am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr hatten sich im Kyffhäuserkreis und im benachbarten Landkreis Sömmerda die Ersten mit ihren Schleppern in Richtung Hauptstadt in Bewegung gesetzt und tuckerten hupend und tutend durch die Straßen.

Aus der Region Sömmerda/Kyffhäuserkreis - hier am Bahnübergang in Sachsenburg - brachen bereits am Sonntagnachmittag Landwirte mit ihren Traktoren zur großen Demonstration am Montag in Berlin auf. Foto: Wilhelm Slodczyk

„Die Landwirte sind wütend. Mit der neuen Förderperiode sind ja schon die Beihilfen stark gesunken. Weitere Kürzungen gab es bei den Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe sowie in der Sozialversicherung. Und nun die Ampel-Pläne… Das macht vielen richtig Angst“, sagt der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Kyffhäuser, Dr. Wolfgang Peter aus Greußen. Dabei habe die Landwirtschaft ihre Klimasektorenziele bis 2030 bereits jetzt erreicht. Nun werde sie quasi dafür bestraft. „Die Landwirte fühlten sich als Sündenböcke der Nation“, sagt der Kreisbauernverbandschef. Was auch ein Ausdruck fehlender Wertschätzung ihrer Arbeit sei.

Der Greußener ist in einem der Thüringer Busse nach Berlin gekommen. Sechs Stück, rappelvoll, nahmen am Morgen um 6 Uhr Kurs auf die Hauptstadt. Bei der Ankunft am Brandenburger Tor standen viele Traktoren schon aufgereiht vor dem Wahrzeichen, schildert Wolfgang Peter ein beeindruckendes Bild. Später ist in Agenturmeldungen von bis zu 10.000 Teilnehmern sowie mehr als 3.000 Schleppern die Rede, die in Kolonnen den Verkehr rund um das Brandenburger Tor teilweise zum Erliegen brachten.

Bauern beklagen Ungleichbehandlung

Doch nicht alle hätten es pünktlich bis zur Demo geschafft. Bei einigen verzögerte sich die Anreise, da eine Traktoren-Obergrenze festgelegt war und die Polizei zunächst keine weiteren Schlepper in die Stadt zum Brandenburger Tor lassen wollte, berichtet Wolfgang Peter. Ein Landwirt aus der Kyffhäuserregion, der schon 2019 mit seinem Schlepper bei der Demo in Berlin war, sei verärgert gewesen, weil er sich deswegen verspätete.

Aufgerufen zur Demo unter dem Motto „Zu viel ist zu viel! Jetzt ist Schluss!“ hatte der Deutsche Bauernverband. Nach dessen Angaben würden durch die Pläne der Bundesregierung der Landwirtschaft nahezu eine Milliarde Euro entzogen. Unter anderem will die Ampel-Koalition die Agrardiesel-Subvention und die Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft abschaffen. Die Streichungen sind Teil der Haushaltskonsolidierung der Bundesregierung nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Dagegen liefen viele Bauern am Montag auch in ihren Heimatregionen Sturm.

Wie hoch die Berliner Demo-Beteiligung aus dem Kyffhäuserkreis am Montag ist, kann der Kreisbauernverbandchef nicht sagen. Dazu fehle ihm der Überblick, räumt Dr. Peter ein. Klar, handele es sich um Subventionen. Was die Landwirte aber besonders ärgere, sei der deutsche Alleingang. Wieder mal. „Wenn die Agrardiesel-Unterstützung in der gesamten EU gestrichen würde, könnten die Landwirte damit leben. Aber so führt die Ungleichbehandlung zu einem riesigen Wettbewerbsnachteil für die hiesigen Landwirte“, beklagt Wolfgang Peter. Mit fatalen Folgen: Klima- und umweltschädliche Billigimporte drohen dann die regionalen Erzeugnisse zu verdrängen.

