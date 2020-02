Bernd Weckkmüller aus Badra feiert am 29. Februar Geburtstag. An diesem speziellen Tag erst zum 19. Mal. Dabei wird er 76.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit der Schwester gemeinsam jung geblieben

Bernd Weckmüller aus Badra ist nach dem Kalender immer jung geblieben. Seine Zwillingsschwester Gerlinde Schenk ist nach der Zahl echter Geburtstage in ihrem Leben in der Blüte ihrer Jugend. Am 29. Februar werden beide zwar 76 Jahre alt. In dieser Lebensspanne stand der Tag an dem sie 1944 gemeinsam das Licht der Welt erblickten, aber nur neunzehnmal im Kalender. „Vor vier Jahren bin ich nach dieser Rechnung erst volljährig geworden. Dementsprechend heftig haben wir damals auch gefeiert.“

Von Geburtstagsgästen bekam Bernd Weckmüller ein Verkehrsschild mit der Zahl 18 geschenkt. Ein großes Fest haben Weckmüller und seine Frau auf jeden Fall geplant. „Zum Glück kriege ich ja jedes Jahr Geschenke, muss aber eigentlich nur alle vier Jahre einen ausgeben“, erklärt der Badraer lachend.