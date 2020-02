Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit digitalem Turbo zu Meisterehren

Den Turbo auf dem Weg zu Meisterehren im Handwerk wollen junge Menschen aus dem Kyffhäuserkreis demnächst schon in ihrer Ausbildung zünden. Das haben viele der künftigen Schulabgänger vor, die am Wochenende den Informationstag zum künftigen Handwerker- und Wirtschaftsgymnasium im Staatlichen Berufsschulzentrum (SBZ) des Kyffhäuserkreises in Sondershausen besuchten. „Das Interesse bei den Schülern ist groß, sich schon während der Schulzeit am beruflichen Gymnasium die Chance zu verschaffen, später schneller zu Abschlüssen bei Meisterkursen oder in eine höheren Berufsausbildung zu kommen.“ Das schätzt Carmen Lederer, die Leiterin des Berufsschulzentrums nach ihren Gesprächen mit vielen Besuchern ein.

Wie viele Schulabgänger schon ab dem kommenden Schuljahr 2020/21 die neuen Möglichkeiten des Beruflichen Gymnasiums plus (BG+), darunter die verkürzte Meisterausbildung im Anschluss, nutzen wollen, wird sich allerdings erst im März zeigen. Dann läuft die Anmeldefrist für die neuen Ausbildungsgänge, wie von der Schulleiterin zu erfahren war. Bislang sei das Konzept für das Handwerker-und Wirtschaftsgymnasium vom Land auch noch nicht abschließend bestätigt. Carmen Lederer geht aber davon aus, dass es nach den für kommende Woche angesetzten Gesprächen die endgültige Zustimmung gibt und die Ausbildung dann ab August regulär starten kann. Interessant wäre das neue Angebot auch für Jolina Begett (16). Die junge Sondershäuserin will sich nach ihrem Abschluss an der Östertal-Regelschule in Richtung berufliches Gymnasium mit dem Schwerpunkt Wirtschaft orientieren. Die Eltern Mandy Begett (links) und Markus Begett, sind froh das ihre Tochter sich für das SBZ entschieden hat. „Die heutigen Möglichkeiten für junge Menschen sich für eine Ausbildung mit Zukunft zu entscheiden sind schon erstaunlich und beachtenswert", sagt Markus Begett. Wie Jolina Begett will auch Sophie Levin (16), die ebenfalls die Östertalschule besucht, demnächst die Berufsschule in Sondershausen besuchen und sich in der Fachoberschule weiterbilden. „Wir freuen uns auf unsere neue Schule, wir fühlen uns bereits jetzt gut aufgenommen", sind sich die 16-Jährigen einig. Gemeinsam mit vielen anderen Besuchern fanden sie es spannend, dass im Unterricht am SBZ sehr häufig digitale Technologien zum Einsatz kommen. Demonstriert wurde das am Beispiel des Projekts „Bewegte Mathematik“, bei dem Roboter sich nach den Regeln bewegen, die Schüler ihnen zuvor einprogrammiert haben. „Kompetenz im Umgang mit digitalen Medien spielt in allen Bereichen, die wir unterrichten, eine wachsende Rolle“, betont die Schulleiterin. Deshalb werde der Einsatz solcher Technologien im SBZ, das vom Landkreis zur Modellschule für die Digitalisierung erklärte wurde, künftig noch weiter verstärkt. Interesse fanden bei den Besuchern des Infotages aber auch die klassischen Formen, Bildung zu vermitteln. Im Biologie-Unterrichtsraum herrschte großer Andrang, als Biologie- und Sportlehrer Steffen Hommel im spektakulären Versuch Glukose in Lebensmitteln nachwies. Bei einem Rundgang durch das Schulhaus gab es noch viel mehr Wissenswertes zu erfahren. Oberstufenleiter Gerhard Schneider hatte zuvor schon im Vortrag die einzelnen Fachbereiche sowie das berufliche Gymnasium, mögliche Zusatzqualifikationen und das Lehrfach Management vorgestellt. „Ich bin froh, dass wir zu unserem Tag der offenen Tür solch eine große Resonanz erfahren haben. Schön ist, dass ehemalige Lehrkräfte und Schüler uns dabei unterstützen", sagt Schulleiterin Carmen Lederer.