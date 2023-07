Mit kleinen Schritten erreicht Kirchenverein große Ziele

Einen Meilenstein haben die Mitglieder des Fördervereins "Donndorfer Kirchen" e.V. bereits gemeistert: Sie ergatterten Holzbänke, die nun das Gestühl in der alten St. Peter und Paul Kirche ablösen.

Donndorf. Das kleine Dorf Donndorf mit dem Klosterkomplex verfügt über drei Sakralbauten. Sie alle zu erhalten – darum bemühen sich Ehrenamtliche.

Während manch Kirchenförderverein schon mit Vorhaben in einem Gotteshaus vielbeschäftigt ist, haben sich die Mitglieder des Fördervereins „Donndorfer Kirchen“ unter Vorsitz von Dieter Heyne dem Erhalt aller drei Sakralbauten im Gemeindegebiet verschrieben: Neben der alten und neuen St. Peter- und Paul-Kirche sammeln die etwa 35 Vereinsmitglieder Gelder für Projekte in der Klosterkirche St. Laurentius.

Pfarrer Helfried Maas hielt zum Peter- und Paul-Fest einen Gottesdienst in der entwidmeten Kirche. Foto: Falk Bartels

Welche Meilensteine bereits erreicht wurden und welche Herausforderungen auf die Kirchenförderer noch warten, darüber informierten die Mitglieder beim traditionellen Peter- und Paul-Fest. Der Verein akquiriert Spenden, kümmert sich um Fördermittel, organisiert Veranstaltungen – und greift schon einmal beherzt zur Säge, wenns denn sein muss. Und genau das musste sein, erzählte Nicole Aweh, Gemeindekirchenrätin und zugleich Mitglied des Fördervereins.

Jahrelang wurden für die alte Peter- und Paul-Kirche Sitzbänke gesucht, die bisherige Stuhlreihen ablösen, wenn zum Gottesdienst geladen wird. Das gelang nun durch einen Zufallsfund im Internet. Über eine Verkaufsplattform bot jemand sechs massive Kirchenbänke aus Nadelholz an. Gut in Schuss. Gesehen, zugeschlagen und mit Transporter aus dem oberfränkischen Selb abgeholt.

Restaurierung der Orgel ist eine Herausforderung

Viele Ehrenamtliche packten mit an, dankte Aweh. Ehrenamtliche Stunden kamen hinzu, als die langen Bänke – die bisher als Kirchengestühl im Nachbarbundesland dienten – erst einmal in die neue Peter- und Paul-Kirche geschafft wurden. „Sie wurden abgeschliffen und gestrichen“, beschrieb die Kirchenrätin die Arbeiten. Dieter Heyne arbeitete die Bänke auf; Aweh nähte Kissen. Ob der Länge wurden sie halbiert. So passen sie ins Kirchenschiff der alten Peter- und Paul-Kirche. Es sind Erfolgsmomente wie diese, die Kraft für die nächsten Aufgaben geben.

Eine Mammutaufgabe ist die Restaurierung der Orgel in St. Laurentius auf dem Kloster Donndorf. Vor den eigentlichen Arbeiten musste etwas gegen Schädlinge getan werden. Das verursachte laut Aweh Gesamtkosten in Höhe von rund 17.000 Euro; der Förderverein habe 14.000 Euro davon gestemmt. Die Beteiligung an der Orgelsanierung ist mit einem ursprünglichen Investitionsvolumen von 120.000 Euro eine ganz andere Hausnummer. Durch die Preissteigerungen soll die Maßnahme nun sogar rund 148.000 Euro kosten. Manual, Pedal, Mechanik und die meisten Orgelpfeifen sollen erneuert werden, erzählten die Vereinsmitglieder. Einige wenige Pfeifen sollen allerdings erhalten bleiben. Die ersten Arbeiten sollen 2024 beginnen; die letzten Handgriffe sollen 2025 fertiggestellt werden, sagte Aweh.

Apropos Klosterkirche: Der Verein wird dort einen Opferlichtständer aufstellen: Jeder, der möchte, kann für verstorbene Angehörige beispielsweise eine Kerze entzünden – und eine Spende für die Arbeit des Fördervereins hinterlassen.

Die neue Peter- und Paul-Kirche direkt an der Donndorfer Ortsdurchfahrt soll ebenfalls erhalten bleiben, betonen die Vereinsmitglieder. Wie die anderen beiden Sakralbauten sei auch diese ortsbildprägend, stellte Nicole Aweh klar. Sie persönlich kann sich für die leerstehende Kirche eine multifunktionale Nutzung vorstellen.