Mit Leidenschaft für den Possen

Seit 30 Jahren sind Ost- und Westdeutschland wieder vereint. Die Lokalredaktion spricht mit Menschen aus dem Kyffhäuserkreis über ihre persönliche Geschichte. Heute: Bernd Jahn aus Sondershausen.

„Es war schon ein bisschen blauäugig“, sagt Bernd Jahn. Manchmal wundert sich der 56-Jährige selbst über den Wagemut, mit dem er den Erholungspark am Possen übernommen hat. Ohne großes Startkapital, doch voller Leidenschaft. Das ist 24 Jahre her, seitdem hat seine Familie das Areal um viele Attraktionen bereichert. Die Besucher lieben es und kommen in Scharen.

Ohne den Mauerfall wäre daran nicht zu denken gewesen. Bernd Jahn blickt 35 Jahre zurück. Damals stellt der Sondershäuser einen Ausreiseantrag. Seine Kinder sollen in einer anderen, einer freien Welt aufwachsen. Er verliert seine Arbeit bei der Konsumgenossenschaft, verweigert sich dem System. Die junge Familie lebt vom Ersparten, verkauft Dinge, die man ohnehin nicht mitnehmen kann. Sie schließt sich anderen Antragstellern in der Stadt an. Die Gruppe protestiert gegen die politischen Verhältnisse in der DDR und für die Ausreise, fährt alle zwei Wochen zum Ministerium des Innern nach Berlin.

„Am 11. August 1988 wurde ich verhaftet, morgens um 6 Uhr rückten sechs Leute der Staatssicherheit an“, das hat sich eingebrannt in Jahns Gedächtnis. Der dreijährige Philipp erlebt alles mit. Töchterchen Luise ist noch ein Baby. Jahn sitzt drei Monate in Stasi-Untersuchungshaft in Erfurt, danach sechs Monate im Stasi-Gefängnis in Karl-Marx-Stadt. Im März 1989 kauft ihn der Westen aus dem Gefängnis frei. Ihn zieht es nach Baden-Württemberg, weil es dort die meiste Arbeit geben soll.

Vier Wochen später, als die DDR seine Frau Christine mit den Kindern endlich nachkommen lässt, ist Jahn schon Bundesbürger, hat einen Pass und einen Bürojob in einer Maschinenbaufirma. In Eislingen schafft sich die Familie ein neues Zuhause. Ihr geht es gut.

Die Grenzöffnung erleben Jahns im Fernsehen. „Niemand hätte das bei unserer Ausreise für möglich gehalten, es war dramatisch und beglückend zugleich“, sagt der Familienvater. Gedanken bohren: War das ganze Risiko vorher nötig? Hat man vielleicht doch etwas falsch gemacht? Als ab 24. Dezember 1989 auch Reisen von West nach Ost ohne Visum möglich sind, wird das Weihnachtsfest bei den Eltern in der alten Heimat gefeiert.

Mit jedem Besuch in Sondershausen wächst der Wunsch, hierher zurückzukehren. 1996 bietet sich dafür eine einmalige Chance: Die Stadt will den Possen auf lange Sicht verpachten. „Immer wenn wir hier waren, sind wir zum Possen gewandert und haben gedacht: Hier kann man was draus machen“, erzählt Jahn. Aus den Ideen wird ein Konzept, das den Stadtrat überzeugt. Er bekommt den Erbpachtvertrag.

Wieder ein Neubeginn. Wieder raus aus der Komfortzone. Die Familie zieht in einen Bungalow auf dem Gelände, deponiert ihre Umzugskisten im Ringcafé – bis die Wohnung im Seitenflügel des Jagdschlosses fertig ist. Das zeigt sich überhaupt in einem miserablen Zustand. „Alles war dunkel und runtergekommen“, beschreibt Jahn. „Es war, als ginge man in ein schwarzes Loch.“ Er baut zuerst neue Toiletten und eine Zentralheizung ein, bringt frische Farbe an die Wände. Das Haus zu sanieren, geht nur Stück für Stück.

Dach, Fassade und Fenster stehen oben auf der Dringlichkeitsliste. Viel Geld fließt auch in neue Küchentechnik, schließlich ist die Gastronomie die Einnahmequelle. Jahns Maxime: „Wir investieren immer das, was wir verdienen.“

Im Winter wird gebaut, im Sommer für die Gäste gearbeitet. Morgens die Tiere füttern, sich umziehen, in der Küche zupacken, kellnern, am Tresen ausschenken, saubermachen, Wiese mähen, wieder Tiere füttern – ein normaler Tagesablauf. Jahn, der anfangs lediglich zwei Angestellte hat, ist überzeugt: Was man sät, wird man irgendwann ernten. Tatsächlich entwickelt sich im Laufe der Jahre eine ganz eigene Dynamik. Große Projekte wie der Hochseilgarten sind möglich. Seine Frau hält ihm immer den Rücken frei, erledigt die Verwaltungsarbeit.

Sukzessive wächst der kleine Tierpark. Gleich 1997 befreit Jahn die drei Braunbären aus ihrem viel zu engen Zwinger, verschafft ihnen ein artgerechtes Gehege. Zu heimischen Wildtieren gesellen sich Emus, Erdmännchen, Kängurus und Hängebauchschweine. Eine abenteuerliche Welt, in der auch Tochter und Sohn kleine Aufgaben erledigen.

Der Freizeitpark ist ein Familienprojekt, bis heute. Die Tochter, inzwischen Tierärztin mit eigener Praxis, betreut die Tiere. Der Sohn hat den Geschäftsführerposten – und den Kopf voller Ideen. „Philipp drängelt und schubst, denkt immer nach vorn“, aus den Worten des Vaters klingt Stolz. So kommen Hüpfburgenlandschaft, Indoorspielplatz und sogar Geparden auf den Possen.

Der Juniorchef wird die Firma in absehbarer Zeit übernehmen. In zwei bis drei Jahren, schätzt Bernd Jahn. Er und seine Frau wollen dann in der zweiten Reihe weiter mitarbeiten.