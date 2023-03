Mit oder ohne Hut?

Christoph Vogel über den Sondershäuser Schlossball.

Auch nach mehr als sechs Jahren Leben und Arbeiten im Kyffhäuserkreis gibt es bezüglich wiederkehrender Termine immer mal welche, zu denen ich es aus unterschiedlichsten Gründen noch nicht geschafft habe. So steht am Dienst-Wochenende die Berichterstattung über den alle zwei Jahre stattfindenden Schlossball auf dem Programm. Ich bin schon gespannt, was mich erwartet.

Unter dem Motto „Chapeau Sondershausen – Schlossball mit Hut 2023“ sind die Gäste eingeladen, mit Kopfschmuck – sprich Hut – zu erscheinen. Der Kreativität sei dabei keine Grenze gesetzt. Obwohl natürlich kein Muss, habe ich mir auch schon Gedanken darüber gemacht. Nur bei privaten Besuchen von Faschingsveranstaltungen hat man mich bislang mit einer Kopfbedeckung sehen können. Ob solche dafür geeignet sind? Ansonsten bevorzuge ich im Alltag Basecaps. Diese zu tragen, halte ich für einen Ball aber für unangemessen – also doch lieber ohne Kopfschmuck.

Auf die Hut-Kreationen der Ball-Gäste freue ich mich allerdings schon. Vielleicht ist ja die eine oder andere Anregung dabei.