Mit selbst gehäkelten Mützen zum Oberhofer Biathlon-Weltcup

Greußen Fünf Greußener Fans reisen seit der Weltmeisterschaft 2004 jedes Jahr zu den Wettkämpfen in den Thüringer Wintersportort

„Am 3. Januar gehts los. Zur Eröffnungsfeier wollen wir dort sein“, sagt Waltraud Pohlmann ganz begeistert. Die Rede ist vom Auftakt des Biathlon-Weltcups im Thüringer Wintersportort Oberhof. Das „Team Greußen“, wie sich fünf eingeschworenen Biathlon-Fans aus Greußen selbst bezeichnen, lässt sich das sportliche Event in keinem Jahr entgehen. Und das schon seit der Weltmeisterschaft im Jahre 2004. „Die Wettkämpfe, Stimmung und das Ambiente, so etwas muss man erlebt haben“, nennt Pohlmann die Gründe, warum es die Gruppe immer wieder zum Weltcup zieht.

Untergebracht sind sie seit mehr als einem Jahrzehnt jeweils im gleichen Hotel, „gebucht für das nächste Jahr wird gleich bei der Anreise“, beschreibt die Greußenerin das Prozedere. Mit im Hotel seien wieder die Mannschaften aus Japan und Österreich. Oft genug habe man die Biathleten hier schon beim Frühstück getroffen. Vom Hotel zur Wettkampfstätte am Grenzadler gehe es ganz entspannt mit einem der zahlreichen Shuttlebusse. Für die Organisatoren spricht Waltraud Pohlmann diesbezüglich ein großes Lob aus, die das mit der Logistik so reibungslos hinbekommen. „Wir müssen keine fünf Minuten warten, bis das nächste Shuttle kommt“, so ihre Erfahrungen. Nach den Wettkämpfen könne dies etwas länger dauern, da alle nach Hause wollen. Das sei aber okay.

Zu einer Art Markenzeichen der illustren Gruppe aus dem Kyffhäuserkreis sind die selbst gehäkelten Mützen geworden, mit denen Waltraud Pohlmann alle aus dem „Team Greußen“ ausstattet. Und diese sehen jedes Jahr anders aus. Wobei die gehäkelten Kopfbedeckungen nicht nur vor Kälte schützten, sie kämen bei anderen Biathlon-Fans auch noch gut an. So habe sie in der Vergangenheit schon zwei an dort tätige Ordner verschenkt, die unbedingt eine haben wollten. Normalerweise werden die schicken Mützen aber wieder mit nach Hause genommen. „Ich könnte irgendwann eine Ausstellung davon machen“, scherzte Waltraud Pohlmann.

Neben den Wettkämpfen und der einmaligen Stimmung sei es das Wiedersehen mit den „Harzer Hexen“, einem Fanclub, auf das sich die Greußener freuen. Schon seit Jahren stünden sie zusammen auf der Tribüne im Stadion, um die Biathleten anzufeuern. Letzteres gelte prinzipiell für alle Athleten, obwohl man sich natürlich auf den Auftritt der deutschen Biathleten freut. „Mit deren bisherigen Leistungen kann man wirklich zufrieden sein“, so Waltraud Pohlmann über die bisherige Saison. Insbesondere von Franziska Preuß und Philipp Horn sei sie in dieser Hinsicht beeindruckt.