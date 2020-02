Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mitfahrbänke sollen Fahrten nach Sondershausen ermöglichen

Drei Bänke sollen den Anfang machen. Mit Mitfahrbänken in Schernberg, Oberspier und Sondershausen wollen die Freien Wähler die Mobilität für die Einwohner in den Sondershäuser Ortsteilen erhöhen. Der Antrag der Fraktion wurde im Stadtrat am Donnerstagabend einstimmig angenommen.

Wer sich auf die Bank setzt, der zeigt, er will mitgenommen werden, erläutert Andreas Kühn von der Freien Wählern das System, das bereits in etlichen Kommunen in Deutschland und auch in Thüringen existiert. Rund 300 Euro koste eine Bank, erklärte Kühn. Die Luxusvariante mit herausklappbaren Schildern für den Zielort sei teurer. Zunächst wolle man den Bürgern aber erst einmal eine bessere Anbindung nach Sondershausen ermöglichen. Dort solle dann am Busbahnhof ein Pendant der Bank aus Oberspier stehen, damit die Menschen auch wieder nach Hause kommen. Gleich am Ortsausgang von Oberspier, stellt sich Kühn, der auch Ortsteilbürgermeister von Oberspier ist, vor, solle die Bank aufgestellt werden. Mit dem Bürgermeister sei die Sache bereits vorbesprochen. Nach dem Beschluss im Stadtrat könne jetzt geklärt werden, ob die vorgesehene Fläche auch genutzt werden könne, so Kühn im Gespräch. Die Fraktion hat sich unterdessen bereit geklärt als Sponsor einzuspringen. Auch die Fraktion der CDU und der Volkssolidarität erklärten sich bereits, mitzufinanzieren.

Geprüft werden soll von der Verwaltung aber auch die Möglichkeiten, Fördermittel einzuwerben beim Infrastrukturministerium oder sich beim Landkreis um Mittel aus dem Projekt Solidarische Zusammenarbeit der Generationen zu bewerben.

Dass das Mitfahren auch Risiken für die Nutzer der Mitfahrgelegenheit bieten könnte, blieb in der Diskussion nicht außen vor. Über die Gefahren wie Unfälle, Überfälle, Versicherungsschutz habe auch die Fraktion diskutiert, aber letztlich habe man sich dafür entschieden, es auszuprobieren, erwiderte Kühn in der Stadtratsdebatte. Auch die Frage, ob die Bänke überhaupt auf Interesse stoßen, werde erst die Zukunft zeigen, so Kühn. Klappt es, soll das Netz der Mitfahrbänke ausgeweitet werden auf weitere Ortsteile und auch andere Städte wie Greußen und Ebeleben angesprochen werden.

