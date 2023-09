Mittagsstammtisch für Senioren in Keula

In der Gaststätte „Zur grünen Linde“ in Keula finden ab Oktober Mittagsstammtische für Senioren statt.

Keula. Im Rahmen des Projektes Agathe entstand im Kyffhäuserkreis die Idee für die gemeinsame Zeit am Mittagstisch.

Ab Oktober können sich die Senioren jeden ersten Mittwoch im Monat zum Mittagessen treffen und austauschen. Die Idee entstand laut Mitteilung im Projekt Agathe, was einer Vereinsamung entgegenwirken möchte.

Der erste Mittagsstammtisch findet am 4. Oktober ab 11 Uhr in der Gaststätte „Zur Grünen Linde“ in Keula statt. Es stehen zwei Gerichte zur Wahl: Nudeleintopf mit Dessert (4,50 Euro) oder Königsberger Klopse mit Kartoffeln und Rote Beete (7 Euro). Reservierungen nimmt Wirtin Bianca Brunner unter Telefon: 036029 / 749580 entgegen. Fragen zum Projekt beantwortet das Agathe-Team per Telefon: 03632 / 741670.