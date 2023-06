In der Königspfalz Tilleda wird am Wochenende ein Mittelalterfest gefeiert.

Mittelalterfest in Tilleda

Tilleda. Die große Schlacht um die Pfalz Tilleda wird am Wochenende beim Mittelalterfest in Tilleda nachgestellt.

300 bis 400 Mitwirkende werden zum Mittelalterfest auf dem Gelände des Freilichtmuseums Königspfalz Tilleda am Wochenende erwartet. Am Samstag, von 10 bis 20 Uhr, und Sonntag, von 10 bis 17 Uhr, können die Besucher durch das Lager der Perlen- und Schuhmacher, Färber, Weber, Schmiede, Knochenschnitzer und Stoffhändler streifen und viel Sehenswertes entdecken. Die große Schlacht um die Pfalz Tilleda am frühen Nachmittag wird Höhepunkt des Tagesprogramms sein. Spannend dürften sich aber auch die Kämpfe verschiedener kleinerer Gruppen um eine Brücke gestalten.