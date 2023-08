Mittelaltermarkt steht an: Der Kyffhäuser ist auf den Ansturm vorbereitet

Kyffhäuser. Am 12. und 13. August ist wieder Mittelaltermarkt am Denkmal mit vollem Programm aus Musik, Gaukelei, Ritterkämpfen, Handwerk und Handel

Musik, Gaukelei, Ritterkämpfe, Handwerk und Handel: Noch anderthalb Wochen dann, am 12. und 13. August, wird der Kyffhäuser ein ganzes Wochenende wieder Ausflugsziel zahlreicher Mittelalter-Fans, Markt- und Musikfreunde. „Wir haben wieder ein buntes Programm für die ganze Familie vorbereitet“, kündigt Denkmalleiter Heiko Kolbe am Dienstag auf Nachfrage unserer Redaktion an.

Bei der Programmauswahl habe das Hauptaugenmerk diesmal besonders auf der musikalischen Unterhaltung gelegen. Denn Musik zieht immer. „Da der Mittelaltermarkt letztmalig unter der Regie der Kultur- und Tourismus GmbH stattfindet, wollten wir es noch mal richtig krachen lassen. In jeder Ecke sollen Leute sitzen und entspannt verweilen“, sagt Kolbe in Hinblick auf den bevorstehenden Betreiberwechsel. Der Vertrag mit der Kur- und Tourismus GmbH läuft aus und die Verantwortung für das Denkmal 2024 geht auf die Kyffhäuser-Stiftung über. Vielleicht entscheidet sich die Stiftung für eine Fortführung des Formats, das würde neben Heiko Kolbe auch das Mittelalterfest-Stammpublikum freuen.

Freiwillige Helfer übernehmen Parkeinweisung

Um die zeitweilig angespannte Parkplatzsituation zu bewältigen, die manchen Besucher voriges Jahr auf eine harte Geduldsprobe gestellt hatte, erhalten die Veranstalter diesmal „starke Unterstützung durch die freiwillige Feuerwehr“. Diese werde nach Absprache mit der Gemeinde Kyffhäuserland und der Stiftung als Parkplatzbetreiber mit einem guten Dutzend Einsatzkräften vor Ort sein und den An- und Abreiseverkehr in geordnete Bahnen lenken. Geparkt werden kann auf den kostenpflichtigen Plätzen unterhalb des Denkmals sowie auf dem Ausweichparkplatz Kulpenberg, zu dem wieder ein Transfer eingerichtet wird. Dieser ist kostenpflichtig, dafür ist dort das Parken kostenfrei. „Man kann vom Kulpenberg natürlich auch ganz entspannt zu Fuß zum Denkmal gelangen“, wirbt der Denkmalleiter und gibt die Laufzeit mit etwa dreißig Minuten an.

Mutmaßliche Gründe für Veranstaltungsbesuche zu einem bestimmten Zeitpunkt erklärt Kolbe in diesem Zusammenhang ebenfalls für unbegründet. Das an beiden Tagen jeweils 11 Uhr (Einlass bereits 9.30, Marktbeginn 10 Uhr) beginnende und 22 (Samstag) beziehungsweise 19 Uhr (Sonntag) endende Programm mit Aufführungen auf der Bühne Ringterrasse, hinter dem Denkmal, Kuppelhalle und vor dem Burgmuseum sei prall gefüllt und wiederhole sich am Nachmittag. „Es muss also niemand Sorge haben, dass er was verpasst. Es lohnt sich ein Marktbesuch auch um 15 Uhr“. Im Vorjahr hatte sich ab 11 Uhr schlagartig das Gelände mit Besuchern gefüllt, was Einsatzkräfte vor einige Herausforderungen stellte.

Dass der Mittelaltermarkt mit dem Feuerwerksfestival „See in Flammen“ am Samstagabend am Stausee Kelbra zusammenfällt, dessen seien sich die Veranstalter bewusst. „Das ist nun einmal so. Man nimmt auf vieles Rücksicht, aber nur weil in der Nähe ein weiteres Event stattfindet, kann man deswegen den Markt nicht absagen“, reagiert Kolbe auch auf diesen Einwand und hält erwartete dreitausend Besucher pro Tag nicht für vermessen.