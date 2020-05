Mobilfunkmasten in einer Stadt.

Sondershausen.

Mobilfunkausbau durch Telekom

Durch den Ausbau vergrößere sich die Mobilfunk-Abdeckung in der Kreisstadt und es würde mehr Bandbreite zur Verfügung stehen, informierte das Unternehmen. Die Telekom betreibe somit im Kyffhäuserkreis jetzt 34 Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liege nach eigenen Angaben bei rund 93 Prozent. Bis 2022 sollen weitere 12 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sei an vier Standorten Erweiterungen mit LTE geplant, heißt es in der Mitteilung. Der LTE-Ausbau ist auch deshalb wichtig, weil alle Standorte im zukünftigen 5G-Netz genutzt werden.