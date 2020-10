Kerstin Ränke (36) eröffnet ihr eigenes Modegeschäft mit italienischen Kollektionen in der Galerie am Schlossberg in Sondershausen.

Modegeschäft eröffnet in der Galerie am Schlossberg Sondershausen

Mit „Stoffwechsel“ eröffnet am 1. Oktober ein neues Modegeschäft in der Galerie am Schlossberg in Sondershausen. Angeboten wird überwiegend Damenmode, aber auch ein paar Einzelstücke für Herren wird es geben. „Mit einem Hauch von italienischen Flair möchte ich meine zukünftige Kundschaft begeistern“, sagt Inhaberin Kerstin Ränke aus Esperstedt.