Moderne Abgastechnik aus Oldisleben

Oldisleben. SEM Schneider Elementebau blickt auf 30 Jahre zurück. Aufwind in Zeiten von Pandemie und Klimakrise

Auf 30 Jahre blickt die SEM Schneider Elementebau GmbH in Oldisleben in diesem Jahr zurück. Zum Firmenjubiläum überreichte Steffi Dirumdam am Donnerstag eine Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer. Betriebsleiter David Dietrich, seit drei Jahren im Unternehmen, hat an die Anfangszeit zwar keine Erinnerungen. Dafür aber umso mehr an die jüngere Vergangenheit, der wohl einschneidendsten Zeit in der Betriebsgeschichte.

65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt der Hersteller moderner Abgassysteme in Oldisleben, einer von ihnen ist Maschinenbediener Sven Thormann (am Laserschneider). Foto: Kerstin Fischer

Und das lag nicht an der Pandemie, die dem Hersteller hochwertiger Abgassysteme zugesetzt hätte. Sondern an dem verheerenden Brand 2022, der sich Anfang April jährt. Plötzlich stand in der Produktion ein Laserschneider in Flammen. Sechs Mitarbeiter befanden sich zu diesem Zeitpunkt in der Werkhalle, fünf Freiwillige Wehren waren im Einsatz, schnell hatten sie das Feuer unter Kontrolle.

Der Schaden war enorm. Mehrere Millionen, sagt Dietrich. Die Brandsanierer im Nachgang hätten gute Arbeit geleistet, lobt er. Nichts in der Halle deutet mehr auf den schweren Brand hin. Bloß der Übeltäter steht noch immer mittendrin. Mit Planen verhängt, diente er lange der Brandursachenermittlung.

SEM ist ein inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen und Teil der Möck-Gruppe. Ihre moderne Abgastechnik vertreiben die Oldislebener über den Großhandel. Die Pandemie verlieh dem Betrieb mit 65 Mitarbeitern sogar weiter Aufwind: „Die Leute waren zu Hause, viele haben an ihren Häusern gebaut“, schildert David Dietrich.

Auch die Energiepreisexplosion macht dem Unternehmen weniger zu schaffen. Zwar sind Materialbeschaffungen schwieriger und Produktionskosten teurer geworden, was der Betrieb auf den Preis aufschlagen musste. Doch letztlich sind in der Klimakrise die Abgassysteme Teil der Lösung und die Kunden zahlen den Preis. Das universelle Leichtbauschacht-Schornsteinsystem, das den nachträglichen Einbau von Kaminen erleichtert und als Oldislebener Innovation seit vielen Jahren produziert wird, ist als Alternative zum teuren Erdöl und -gas der absolute Renner, erzählt Dietrich: „Jeder will jetzt einen Kamin, weil das von der Versorgung her einfach am sichersten ist.“

Das Oldislebener Werk entstand 1993/94 als Niederlassung der Firma SEM in Mönchengladbach. Damals erlebte der Heizungsbau einen Boom, das Stammwerk geriet an die Kapazitätsgrenze und expandierte. Eine 30 Mann starke Belegschaft der ehemaligen Kyffhäuser Hütte in Artern, allesamt erfahrene Fachkräfte der Metalltechnik, nahm hier die Arbeit auf.