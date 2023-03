Moderne Online-Kurse an der VHS Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. Start des Kurses für den kaufmännischen Bereich der Volkshochschule ist am 7. März.

Die Volkshochschule des Kyffhäuserkreises bietet ab März moderne Online-Kurse im kaufmännischen Bereich an. „Wir haben uns an das bundesweite Kurs- und Zertifikatssystem ,Xpert Business’ der Volkshochschulen angeschlossen. Die Kurse führen zu hochwertigen Fachkraft- und Buchhalter-Abschlüssen auf IHK-Niveau,“ informierte Michael Kriese, Leiter der VHS. Die Inhalte reichen von der Finanzbuchhaltung, über Lohnbuchführung und Bilanzierung bis zu Steuerrecht und Personalwirtschaft. Das Kurssystem sei modular aufgebaut. Dabei umfasse jeder Kursbaustein überschaubare 50 bis 60 Unterrichtsstunden und könne jeweils mit einer eigenen Zertifikatsprüfung abgeschlossen werden, die dem Teilnehmer niemand mehr nehmen könne, auch wenn der erst später oder an einer anderen Volkshochschule mit einem weiteren Kursbaustein fortfahren möchte, erklärt Kriese.

Start ist am 7. März um 18.30 Uhr. Dann findet der Online-Kurs immer jeweils dienstags und donnerstags statt. Pro Modul beträgt die Kursgebühr 310 Euro, zuzüglich einer möglichen Prüfungsgebühr.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.vhskyff.de oder Tel.: 03632/ 74 12 62