Moderner Campus für künftige Generationen in Keula

Die neuen Fenster sind eingebaut, das Gerüst steht für die Arbeiten an Dach und Fassade. Die Grundschule in Keula soll zum CO2-neutralen Mehrzweckcampus werden.

Keula. Helbedündorf investiert in seinen Schulstandort und kommt bei der umfangreicher Sanierung gut voran.

An der Grundschule in Keula herrschst trotz Ferienzeit keine Stille in den Klassenräumen und Schulfluren. Die unterrichtsfreie Zeit wird dafür genutzt, um bei der Sanierung des Grundschulstandortes voranzukommen. Über zwei verschiedene Projekte wird zum einen die energetische und zum anderen die Gebäudeinnensanierung von Schulgebäude beziehungsweise Turnhalle in Angriff genommen.

Beide Gebäude sind energetisch und baulich noch so gut wie auf dem Stand der 1970er-Jahre. Rund 30.000 Liter Öl werden im Jahr fürs Heizen verbraucht. Das zu ändern, sei auch eine Idee aus dem integrierten Klimaschutzkonzept gewesen, das die Gemeinde über das Weimarer Büro „in-novare“ mit Inhaberin Ute Büchner, auch Professorin an der Hochschule Osnabrück, in Auftrag gegeben hatte (wir berichteten).

Bauamtsleiter André Barthel (links) und Bürgermeister Jörg Steinmetz vor der Turnhalle, die eine neue Außenfassade bekommen hat. Der Innenraum wird komplett saniert, ebenso steht eine Erneuerung der Außenanlagen an. Foto: Ireen Wille

Die Sanierung der Mehrzweckhalle wird über das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ realisiert. Die Projektkosten betragen zirka 567.000 Euro, wovon 45 Prozent vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat gefördert werden. Die restlichen 55 Prozent trägt die Gemeinde selbst.

Durch Mittel der Nationalen Klimaschutzinitiative wird wiederum das Vorhaben „CO 2 -neutraler Mehrzweckcampus“ realisiert. Die Gesamtsumme von 1,4 Millionen Euro wird mit rund 60 Prozent vom Bund und rund 35 Prozent vom Land gefördert.

Innovative Baustoffe für die Dämmung der Fassaden

Um die Fassaden der Gebäude zu dämmen, kommen innovativen Dämmputzsysteme zu Anwendung. Ursprünglich sollte bei der Turnhalle eine Art neue Strohdämmung Verwendung finden. Am Ende fiel die Wahl jedoch aus verschiedenen Gründen auf eine spritzbare Dämmstofftechnologie mit Mikrohohlglaskugeln.

Die Außengestaltung ist abgeschlossen, ebenso wie die Sanierung der Sanitärräume, die nun über moderne Duschen, Toiletten und Umkleideräume sowie ein barrierefreies WC verfügen. Der Innenraum der Turnhalle selbst wird ebenfalls komplett neu: von der Elektroinstallation inklusive Beleuchtung, über die Decke und die Prallwände bis hin zum Boden mit Fußbodenheizung und Sportgeräten. Die neuen Türen, die allein schon einen Wert von rund 37.000 Euro haben, sind bestellt, treffen aber wohl erst im Januar ein, erklärt Bauamtsleiter André Barthel.

Auch die Heizungsanlage wird komplett erneuert. Statt mit Öl wird künftig mit Holzhackschnitzeln und Solarenergie geheizt. Entsprechende Module sollen auf dem neuen Dach des Schulgebäudes angebracht werden. Auch dieses Gebäude bekommt eine neue innovative Fassadendämmung: ein mineralischer Leichtputz, der ebenfalls aufgespritzt wird. Zusätzlich erhält das Gebäude einen barrierefreien Zugang, einen zweiten Fluchtweg samt Aufzug. Die neuen Fenster ersetzen bereits die alten aus Holz.

Im Schulgebäude kümmern sich Tino Göttlich und seine Kollegen vom Bauhof unter anderem um das Verputzen der Fensterbänke. Foto: Ireen Wille

Im obersten Stockwerk entsteht ein zusätzlicher Klassenraum, im Keller wird aus dem bisherigen Bedarfsklassenraum ein Medienraum beziehungsweise eine Art Bibliothek geschaffen. Auch ein barrierefreies WC soll sich hier wiederfinden.

„Wenn die Arbeiten alle umgesetzt sind, haben wir einen wunderbaren Schulcampus geschaffen“, blickt Helbedündorfs Bürgermeister Jörg Steinmetz (CDU) auf die geplante Fertigstellung Ende 2024 voraus. „Der Bus hält direkt vor der Tür, es gibt später einen großzügigen Schulhof mit grünem Klassenzimmer, Biotop und Schulgarten, eine hochmoderne Turnhalle und saniertem Schulgebäude.“

Ursprünglich sollte die Schule – die einzig verbliebene in der Gemeinde – laut Kreistagsentscheid zum Ende des Schuljahres 2014/15 geschlossen werden. Damals regte sich in der Region heftiger Widerstand gegen die Pläne und Helbedündorf bewies im Kampf um den Erhalt einen langen Atem. Seit dem Schuljahr 2016/17 wird die Einrichtung als Teil der Schule Menteroda (Unstrut-Hainich-Kreis) betrieben, die Kommune übernahm die Trägerschaft und damit auch Gebäude und Gelände.

„Rückblickend betrachtet eine undankbare Aufgabe für die Kommune“, sagt Bürgermeister Jörg Steinmetz, „aber notwendig und wichtig“. Eine gemeindeeigene Schule zu haben, sei eine Besonderheit, die die Einwohner zu schätzen wissen sollten.

Künftig wolle man noch mehr für den Schulstandort und seine modernen Bedingungen werben, zum Beispiel mit dem Tag der offenen Tür am 16. September. Auch die einstigen Kooperationspartner wie Kindergarten Holzthaleben und Kunsthof Friedrichsrode wolle man wieder verstärkt mit ins Boot holen. Erste Treffen zur Ideenfindung habe es bereits gegeben. „Es werden auch Anmeldungen für künftige Erstklässler angenommen“, betont Steinmetz.