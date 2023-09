Möhrchenheft für Grundschüler im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. Die dritte Auflage des Heftes steht unter dem Motto „fair“.

Das sogenannte „Möhrchenheft“ wird bereits zum dritten Mal an die Grundschulen und Förderzentren des Landkreises kostenfrei ausgegeben, informierte Heinz-Ulrich Thiele, Sprecher des Landratsamtes. So könnten sich 950 Schüler an sieben Schulen über ein nachhaltiges Hausaufgabenheft freuen, das dieses Jahr unter dem Motto „fair“ steht.

Im Möhrchenheft sei nicht nur viel Platz für Hausaufgaben, es enthalte auch Wissenswertes über andere Kulturen sowie darüber, was fairer Handel und fairer Umgang miteinander bedeutet. Dazu gehörten natürlich auch viele Klima- und Umwelttipps. Gemeinsam mit der Kampagne Fairtrade-Schools und dem Möhrchenheft werde außerdem die fairste Grundschule Thüringens gesucht.