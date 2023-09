Möwenbande auf Landurlaub

Timo Götz über Ackerpfützen die Küstenvögel anziehen

Es ist eine Menge Wasser vom Himmel gefallen in den vergangenen Wochen. Tatsächlich bleiben nun schon wieder Pfützen stehen, wo sich in den zurückliegenden Sommern Risse tief ins Erdreich zogen in denen ganze Tümpelinhalte hätten verschwinden können. Ja, es glitzert inzwischen mal wieder manche kleine Wasserfläche irgendwo auf Feldern und Wiesen. Dass ich neulich an einem dieser Minigewässer eine Schar Möwen mitten in der Ackerebene beobachten konnte, hat mich ein wenig verblüfft. Einen See, der ja zur Heimat für die Küstenvögel werden kann, wusste ich nicht in der Nähe.

Hätte es ihn gegeben, hätten sich die Möwen wohl auch nicht um die Pfützen geschart. Aber warum saßen sie nun dort? Prächtige Tiere, die Touristen auf den Strandpromenaden entlang von Nord- oder Ostseeküste gern mal die Brötchen aus den Händen pflücken. Vielleicht haben sie sich selbst Urlaub von ihren Raubzügen in den Ferienorten am Meer gegönnt. Oder sie schauten schon mal, wie es hier ist, wenn durch Klimaerwärmung und Regenmassen womöglich bald die Küstenlinie deutlich näher rückt.