Molche im Teichtal bei Hainrode beobachten

Hainrode. Der Landschaftspflegeverband Südharz/Kyffhäuser hat ein interessantes Angebot für Natur- und Tierliebhaber.

Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen beginnt in der Umgebung vieler Gewässer die alljährliche Amphibienwanderung. Molche und Kröten machen sich auf den Weg von ihren Winterquartieren in Wäldern und Gärten zu Pfützen, Teichen und Seen, um dort „Hochzeit zu feiern“ und den Laich für die nächste Generation abzulegen.

Um die Gefahren der Wanderung zu minimieren, werden vielerorts Amphibienschutzzäune installiert und betreut. Im Naherholungsgebiet Teichtal Hainrode befindet sich nach Angaben des Landschaftspflegeverbandes Südharz/Kyffhäuser eines der größten und bedeutendsten Amphibienvorkommen Mitteldeutschlands. Der streng geschützte Kammmolch sei hier ebenso zu Hause wie die ebenfalls unter Schutz stehende Geburtshelferkröte. Bergmolche, Teichmolche, Erdkröten und verschiedene Froscharten komplettieren den Angaben zufolge die Gemeinschaft.

Während der Zeit der Amphibienwanderung haben Besucher den Angaben zufolge die Möglichkeit, an dem interessanten Schauspiel teilzuhaben.

Das Team des Landschaftspflegeverbandes mit seiner Natura-2000-Station lädt nach eigenen Angaben Familien und Kinder, Kindergarten-Gruppen und Schulklassen, Wandernde und Naturinteressierte zu Führungen, Vorträgen und Projekttagen ein. Dazu stehe als „Molchhütte“ ein moderner Bauwagen zur Verfügung, der als Vortragsraum und Lernort, aber auch zum kreativen Gestalten genutzt werden könne. Gruppentermine können telefonisch unter: 03631 / 4966978 oder per E-Mail aninfo@lpv-shkyf.devereinbart werden.

Im Rahmen der „Offenen Molchhütte“ begrüßt man Besucher zu folgenden Terminen ohne Anmeldung: 25. März, 5. und 15. April jeweils 14 bis 16 Uhr sowie am 21. Mai und 17. Juni jeweils von 14.30 bis 16.30 Uhr.