„Monomann“ und kein bisschen leise

Brachial, erdig, schreiend, mit Ecken und Kanten – das ist die Band „Monomann“ um Bassist Kai Lutter. Selbst zu später Stunde fand sich eine hartgesottenen Fangemeinde am Samstagabend im Keller des Achteckhauses ein. Vor zwei Jahren war Kay Lutter mit „Monomann“ und seiner Buchlesung schon einmal beim Sondershäuser Jazzclub zu Gast gewesen. Diesmal gab es die rauen Töne, denn leise geht es bei „Monomann“ nicht, schließlich wolle man gehört werden.

Die Songs der Band sind schon über 35 Jahre alt, haben aber an musikalischer Kraft nichts verloren. Auch Liebeslieder finden sich im Repertoire wieder. Mit dem Mauerfall haben die Musiker nicht einfach ihr Gene hinter über Bord geworfen, sondern ordentlich aufgefrischt. „Viele unserer Songs, die aus der Feder der Band Freygang stammen, sind auch heute noch tageslichttauglich“, sagte Kai Lutter einst Bassist bei „Freygang“ heute bei „In Extremo“. Mit Michael R. Rhein stand der Frontmann von „In Extremo“ an der Seite von Lutter mit Mundharmonika und Gesang auf der Bühne.

Derzeit arbeitet die Kultband mit Hochdruck an ihrer 13. Platte, im Frühjahr soll sie erscheinen. Ein Stück „Freygang“ mit Brian Bosse an der Gitarre sowie Gesang konnten die Fans ebenso erleben. „Wir haben 41 Jahre gelebte Musikgeschichte mitgeschrieben, die Band als solches wird es aber nicht mehr geben. Jedoch die Musik mit ihren provokativen Texten wird bleiben, soll weiterhin eine Revolte in den Herzen auslösen“, meint Brian Bosse mit einem Strahlen im Gesicht. Am Schlagzeug war und ist Albrecht Steinfort eine feste Bank. „Unser gemeinsames Projekt Monomann wird es weiterhin geben, so gehen wir im Januar noch viermal auf Tour“, freut sich Micha R. Rhein.